Зона платной парковки расширилась в Москве
В Москве расширили зону действия резидентных парковочных разрешений. Так, с 22 января на 50 участках улиц стоянка станет платной для всех, кроме местных жителей. Изменения затронут территории рядом с крупными жилыми комплексами, торговыми и бизнес-центрами, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
Кроме того, через месяц еще 31 участок включат в зону действия парковочных разрешений, в том числе около отдельных жилых зданий. Ознакомиться с их адресами можно на едином транспортном сайте.
Благодаря платным парковкам у местных жителей появится преимущество при выборе места рядом с домом, так как машино-места освобождаются быстрее.
Для бесплатного паркинга нужно оформить резидентное разрешение на mos.ru. На получение услуги уйдет не больше шести рабочих дней.
Ранее в Москве начали строить крупный паркинг в составе вокзала «Рассказовка».