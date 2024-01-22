22 января 2024, 12:47

Зона платной парковки расширилась в Москве

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В Москве расширили зону действия резидентных парковочных разрешений. Так, с 22 января на 50 участках улиц стоянка станет платной для всех, кроме местных жителей. Изменения затронут территории рядом с крупными жилыми комплексами, торговыми и бизнес-центрами, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Кроме того, через месяц еще 31 участок включат в зону действия парковочных разрешений, в том числе около отдельных жилых зданий. Ознакомиться с их адресами можно на едином транспортном сайте.

Благодаря платным парковкам у местных жителей появится преимущество при выборе места рядом с домом, так как машино-места освобождаются быстрее.

Для бесплатного паркинга нужно оформить резидентное разрешение на mos.ru. На получение услуги уйдет не больше шести рабочих дней.

Ранее в Москве начали строить крупный паркинг в составе вокзала «Рассказовка».

Машины Москва
22 января 2024, 11:53
«Будет хорошее потепление». Москвичам пообещали полумартовскую погоду
Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress
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В Москву придет оттепель с небольшими осадками. Температура будет выше климатической нормы практически всю неделю, сообщил «360» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Будет хорошее потепление, уже завтра мы его почувствуем, потому-что с небольшим снегом и порывистым ветром температура повысится до -1…-4 градусов. Это будет не последние повышение на этой неделе», - уточнил он.

По словам синоптика, такой оттепели не было с начала года. Температура в среду и четверг будет выше нуля градусов. Ночью и днем столбики термометра покажут отметки 0… 1 градус. Из-за циклона, который придет в столицу с запада, в четверг и пятницу ожидается снег и мокрый снег.

«Количество осадков может достичь пяти-семи сантиметров за эти два дня. Не слишком много, но снова будет свежий снег», - отметил Шувалов.

Он добавил, что в пятницу произойдет смена барических образований, начнет расти давление и температура упадет до -5 градусов. В субботу и воскресенье похолодает до -4…-9 градусов. На дорогах и тротуарах образуется гололедица.

«Нас ждет четыре-пять дней относительно теплой практически полумартовской погоды», - заключил метеоролог.

В понедельник, 22 января, москвичам пообещали до -8 градусов. В регионе будет облачно, в первой половине дня с прояснениями, без существенных осадков.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
22 января 2024, 11:49
Реконструкцию улиц проведут на западе Москвы
РИА «Новости»
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Реконструкцию улично-дорожной сети проведут в районе Кунцево в Москве. Также там появится новый проезд, сообщили на официальном портале мэра столицы.

Работы пройдут у станции метро «Молодежная» в границах Оршанской и Ярцевской улиц.

«Предусматривается строительство Проектируемого проезда № 6297, реконструкция Ельнинской улицы, а также внутриквартального проезда у дома 40, корпуса 2 по улице Академика Павлова», - уточнил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

По его словам, для пешеходов благоустроят тротуары, оборудуют остановку общественного транспорта на Ельнинской улице, а также создадут парковочные карманы на проезжей части.

Кроме того, за время работ поставят новые светофоры, оснащенные автоматизированной системой управления дорожным движением, а также переделают часть инженерных коммуникаций.

Ранее Москва предоставила свыше 60 гектаров для строительства дублера Калужского шоссе в ТиНАО.

Строительство Дороги Москва
22 января 2024, 11:10
Собянин рассказал о росте числа проектов КРТ в Москве за год
РИА «Новости»
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Число проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве в 2023 году возросло до 228. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Запланировано строительство больше 23 миллионов квадратного метра жилья, из которых не меньше 5,2 миллиона - по программе реновации и для других нужд», - уточнил он.

По словам мэра, площадь участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий составила около 2,7 тысячи гектаров. Ее последовательно приводят в порядок, строят жилые кварталы с социальной инфраструктурой, деловые центры и новые производства.

Собянин добавил, что неиспользуемые и заброшенные территории привлекают девелоперов и предпринимателей. Планируется построить свыше 45 миллионов квадратных метров недвижимости и создать около 675 тысяч новых рабочих мест благодаря реализации проектов КРТ.

Ранее власти Москвы приняли решение о комплексном развитии еще трех территорий на северо-западе столицы.

Строительство Недвижимость Сергей Собянин Москва
22 января 2024, 10:34
Почти 4,5 тысячи москвичей получили квартиры по реновации в декабре
Телеканал «360»
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В декабре прошлого года обладателями квартир по реновации стали более 4,4 тысячи москвичей из 202 ветхих домов. Для участников программы выделили 111 новостроек, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

«Это больше, чем в ноябре и октябре, когда договоры на новое жилье оформили более 3,3 и свыше 3,4 тысячи человек соответственно», - отметил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

По его словам, большую часть договоров подписали в прошлом месяце в Юго-Восточном, Западном и Юго-Западном округах столицы. Всего за 2023 год собственниками нового жилья стали примерно 40 тысяч участников реновации.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что в январе приступили к переселению по реновации еще 6,6 тысячи человек из 38 домов в семи округах Москвы.

В мегаполисе достроили 304 современных дома с общей площадью квартир 4,3 миллиона квадратных метров. Сейчас возводят 219 новостроек с общей площадью помещений свыше 4,1 миллиона «квадратов». Участникам программы предлагают жилье с улучшенной отделкой по стандартам реновации. Помещения оснастили сантехникой, светильниками и кухонными плитами.

В районе Северное Тушино в Москве возведут два жилых корпуса по программе реновации. В них будет 460 квартир.

Реновация в Москве Москва

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