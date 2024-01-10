10 января 2024, 12:53

Значительное похолодание придет в Москву на старый Новый год

РИА «Новости»
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В старый Новый год в Москве будет холодная погода, при этом осадков не ожидается. Ночью температура может снизиться до минус 20 градусов, рассказала РИА «Новости» главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В субботу существенных осадков не ожидается, но будет довольно морозно: минимальная температура в Москве составит минус 16-18 градусов», - сообщила она.

Синоптик уточнила, что температура в Москве будет на уровне минус 13-16 градусов днем, в Московской области - до -18 градусов. Таким образом, среднесуточная температура будет ниже нормы на 12-13 градусов, при этом прогнозируется переменная облачность.

Позднякова добавила, что в воскресенье ночью осадков не будет, хотя местами возможен небольшой снег, при этом температура может опуститься до минус 17-22 градусов по региону. Днем в Москве будет до минус 10-12 градусов, по области - до минус 15 градусов, но погода все равно останется заметно ниже климатической нормы.

Кроме того, в выходные дни в столице ожидается повышенное атмосферное давление.

Похолодание в столице начнется уже в среду. Столбик термометра опустится до -5 градусов.

Погода Москва
10 января 2024, 13:00
Итоги работы музейных площадок ВДНХ за 2023 год подвели в Москве
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Москвичи и туристы ходили в музеи ВДНХ на четверть чаще в 2023-м, чем годом раньше. В общей сложности за прошедшие 12 месяцев выставочные павильоны посетили больше 2,5 миллиона человек, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Чаще всего гости посещали центр „Космонавтика и авиация“, где рассказывают о становлении и развитии космической отрасли. Здесь побывали около 620 тысяч москвичей и туристов», - отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, еще свыше 500 тысяч человек побывали в павильоне «Макет Москвы», он занял второе место по популярности. Замкнул тройку лидеров Музей городского хозяйства Москвы, его экспозицию посмотрели примерно 250 тысяч горожан.

Посетители также интересовались музеем славянской письменности «Слово», историческим парком «Россия - моя история», Музеем кино, центром современных биотехнологий «Музей „Биотех“» и интерактивным музейным комплексом «Буран».

В минувшем году гостям представили обновленную постоянную выставку павильона «Умный город». Там можно узнать, какие электронные сервисы и цифровые проекты способствуют комфортной жизни в Москве.

Не так давно в павильоне начал работать VR-кинотеатр, где у посетителей появилась возможность в виртуальном режиме отследить все этапы изменений столицы, в том числе Северного речного вокзала, Тверской улицы и ВДНХ.

Ранее москвичи назвали полюбившиеся павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ в проекте «Активный гражданин». В голосовании приняли участие 220 тысяч человек.

Выставки ВДНХ Москва
10 января 2024, 12:22
Новые входы появятся на станциях метро «Печатники» и «Кленовый бульвар» в Москве
Sergey Smirnov/Global Look Press
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Работы в новом наземном вестибюле на станции «Печатники» и в входном павильоне на станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве вышли на финишную прямую. Об их строительстве рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«Открытие наземного вестибюля на станции „Печатники“ БКЛ и павильона на станции „Кленовый бульвар“ БКЛ благоприятно скажется на комфорте пассажиров, поскольку они смогут экономить время и сокращать путь до нужного пункта назначения», - уточнил он.

По его словам, строители уже начали переносить ограждения вокруг нового павильона станции «Кленовый бульвар». Его оформили в виде силуэта дворца Алексея Михайловича в музее-заповеднике «Коломенское». Этот дизайн завоевал высшую награду на международном конкурсе.

Вестибюль станции БКЛ «Печатники» представили в виде черно-серой книжной полки. Его готовность превысила 90%. Строители почти завершили отделку и монтаж инженерных систем и оборудования, основную часть которого произвели российские компании.

Ранее в Москве благоустроили территорию возле станции МЦД-4 «Поклонная».

Строительство Метро Метро Москвы Андрей Бочкарев Москва
10 января 2024, 12:09
Ночью в Москве выпало до трех сантиметров снега
РИА «Новости»
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К утру среды, 10 января, в Москве выпало до трех сантиметров снега. Об этом в своем Telegram-канале рассказала главный специалист «ИА Метеоновости», метеоролог Татьяна Позднякова.

Основная часть свежего снега выпала в дневное время 9 января. Количество осадков в среднем составила около трех-четырех миллиметров.

«Ночью 10 января в виде снега выпало еще два-три миллиметра», - уточнила Позднякова.

На территории ВДНХ за минувшие сутки высота снега увеличилась на три сантиметра, достигнув отметки в 24 сантиметра, что выше нормы на семь сантиметров. Ожидается, что следующий снегопад начнется в ночь на 11 января и принесет еще от двух до пяти миллиметров осадков.

Кроме того, в среду в столице начнется похолодание , поскольку Москва окажется между двумя циклонами. Столбик термометра днем опустится до -5 градусов.

Погода Москва
10 января 2024, 11:45
Москвичи проголосовали за мероприятия на Северном речном вокзале в 2024 году
РИА «Новости»
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На портале «Активный гражданин» прошло голосование за мероприятия, которые пройдут на Северном речном вокзале в 2024 году. Свой голос за концерты, кинопоказы, выставки и другие события отдали свыше 250 тысяч жителей столицы, сообщили на сайте мэра Москвы.

Москвичам предложили выбрать до пяти вариантов из 10 представленных или предложить свою идею. Так, 16% голосов было отдано за концерты, 13% - за кинопоказы, и столько же - за выставки.

«Концерты, спортивные фестивали, лекции и творческие мастер-классы, занятия танцами, йогой и праздники для детей - все это привлекает сюда москвичей и гостей столицы. В новом году мы продолжим развивать инфраструктуру вокзала с учетом пожеланий горожан и будем повышать комфорт для посетителей», - добавил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, в прошлом году на Северном речном вокзале провели свыше 320 мероприятий, гостями которых стали более 2,7 миллиона человек.

Ранее москвичам предложили выбрать название для просветительского проекта по финансовой грамотности.

Праздники Выставки Концерты Максим Ликсутов Москва

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