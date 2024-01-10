Значительное похолодание придет в Москву на старый Новый год

«В субботу существенных осадков не ожидается, но будет довольно морозно: минимальная температура в Москве составит минус 16-18 градусов», - сообщила она.

Синоптик уточнила, что температура в Москве будет на уровне минус 13-16 градусов днем, в Московской области - до -18 градусов. Таким образом, среднесуточная температура будет ниже нормы на 12-13 градусов, при этом прогнозируется переменная облачность.

Позднякова добавила, что в воскресенье ночью осадков не будет, хотя местами возможен небольшой снег, при этом температура может опуститься до минус 17-22 градусов по региону. Днем в Москве будет до минус 10-12 градусов, по области - до минус 15 градусов, но погода все равно останется заметно ниже климатической нормы.

Кроме того, в выходные дни в столице ожидается повышенное атмосферное давление.

Похолодание в столице начнется уже в среду. Столбик термометра опустится до -5 градусов.