Зимний фестиваль школьного спорта собрал больше трех тысяч москвичей

«Школьный спорт - это основа массового спорта, без которого невозможно существование здорового общества. Порой именно в школе зарождается любовь к физкультуре и спорту - с первых подаренных коньков, первого матча с друзьями на дворовой площадке или катке, первых достижений», - подчеркнул он.

Во время фестиваля московские подростки соревновались в лыжных гонках на дистанции в один и три километра. Среди них были учащиеся с ОВЗ. Победители получили награды из рук олимпийских чемпионов Александра Легкова и Александра Панжинского.

Все желающие также поиграли в вышибалы, а самые юные спортсмены состязались на беговелах. Любители экстремального спорта смогли посмотреть выступление известного сноубордиста Дениса Леонтьева, а затем соревнования по джиббингу. Гостям также продемонстрировали трюки на велосипедах.

Ранее москвичей пригласили на дискотеки на льду на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество». Вечеринки пройдут 30 декабря и 7 января.