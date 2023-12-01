Зима в Москве будет аномально теплой

В обычные декабрьские дни температура достигает отметки –8,6 градуса ночью и –3,5 днем, с нормой осадков в 56 миллиметров. Однако в этом году температура в декабре будет ниже. Кроме того, в столице выпадет на 20% больше снега.

Январь будет теплее нормы на два-три градуса, а количество осадков превысит норму на 10%. В норме средняя температура воздуха в этом месяце составляет –12,3 градуса ночью и –6,5 в светлое время суток и выпадает 42 миллиметра осадков.

Февраль 2024 года, по прогнозам метеорологов, также будет теплее на 3–3,5 градуса, при этом количество осадков на 30% превысит норму в 36 миллиметров. Нормальные температурные показатели для февраля - в среднем –11,1 градуса ночью и –4,2 градуса днем.

Ранее ЦОДД сообщил о возможных пробках с 16:00 до 19:00 в пятницу. Жителям столицы рекомендовали пересесть на общественный транспорт.

Москвичам предрекли аномально теплую зиму - январь и февраль окажутся на 2–3,5 градуса теплее нормы. Однако конкретно в декабре температуры будут ниже нормы в среднем на полтора градуса. Об этом сообщила пресс-служба центра погоды «Фобос».