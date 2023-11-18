18 ноября 2023, 23:04

«Зима пришла всерьез». Москвичам рассказали про погоду на следующей неделе

РИА «Новости»
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Синоптики спрогнозировали, что с 19 ноября в Москве и Подмосковье будет до минус 6-7 градусов днем и 10-12 градусов ночью. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Завтра погода будет уже январской, причем без всяких скидок и шуток <…> Зима пришла, и она не собирается уходить до четверга включительно. Такие показатели по климату характерны для середины января», - сказал он.

Вильфанд отметил, что в Москве первые четыре дня следующей недели будет минус 4-7 градусов, а ночью в это время синоптики ожидают 7-9 градусов. В Подмосковье будет немного холоднее - минус 11-12 градусов.

В пятницу москвичи почувствуют небольшое потепление. Температура повысится до минус трех или нуля градусов. Однако тепло окажется кратковременным, потому что «зима пришла всерьез».

Сегодняшняя ночь в Москве была самой холодная с начала осени. Температура в темное время суток 18 ноября опустилась до минимума - минус 9 градусов.

Прогноз погоды Роман Вильфанд Москва 2023 Погода в Москве
18 ноября 2023, 15:53
Фотовыставка «Удивительные уголки России» открылась на автовокзалах Москвы
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Фотовыставка «Удивительные уголки России» открылась на автовокзалах «Центральный» и «Северные ворота» в Москве. В экспозицию включили пейзажные снимки российских городов, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Жители и гости столицы увидят на фотографиях не только городские пейзажи, но и различные достопримечательности, астрономические явления. Снимки сделали во время ежегодного фотоконкурса «Самая красивая страна».

«Мы тесно сотрудничаем уже давно и подготовили много интересных проектов. Совсем недавно открывали сразу две выставки в метро - „Многонациональная Россия“ и „Россия в лицах“. Благодарим коллег за совместную работу», - сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

Выставка продлится до 18 февраля 2024 года.

Скоро в столице откроется экспозиция «Медицина пушкинской поры» , посетителей которой познакомят с редкими научными трудами, инструментами и портретами первой половины XIX века.

Фото Выставки Москва 2023 Дептранс Москвы
18 ноября 2023, 14:08
Ремонт Дмитровского путепровода в Москве завершили на 75%
Сайт мэра и правительства Москвы
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Специалисты обновляют Дмитровский путепровод в столице. Три четверти работ уже удалось выполнить, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В рамках проекта меняем опоры и пролетные строения моста, приводим в порядок примыкающий к сооружению участок Дмитровского шоссе», - уточнил он.

Глава города отметил, что следующим этапом работ станет благоустройство прилегающей территории. Строители сейчас занимаются обустройством инженерных систем и проезжей части.

Собянин добавил, что за 12 лет в общей сложности в Москве возвели и реконструировали 24 путепровода в разных округах. До 2026 года планируют привести в порядок и построить еще 18.

В районе Москва-Сити также построят новые дороги и реконструируют старые. Проект уже утвердили. На участке от Третьего транспортного кольца до улицы Антонова-Овсеенко обустроят боковые проезды, а вдоль ТТК - разворотный съезд.

Строительство Дороги Ремонтные работы Сергей Собянин Москва 2023
18 ноября 2023, 13:28
Дизайн карты «Тройка» обновили в Москве в честь дня рождения Деда Мороза
Фото: Telegram-канал дептранса Москвы
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Карты «Тройка» с новым дизайном появились в Москве. Праздничное оформление проездного приурочили ко дню рождения Деда Мороза, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Новый год совсем близко! Совместно со столичным Департаментом культуры и Московской усадьбой Деда Мороза в день рождения доброго волшебника мы выпустили новые тематические карты „Тройка“», - уточнили в ведомстве.

Дизайн проездного выполнен в синих тонах и представляет собой московскую усадьбу Деда Мороза - столичную резиденцию сказочного персонажа в Кузьминках. На владениях волшебника подсвечена надпись «Терем Деда Мороза».

По словам главы дептранса Максима Ликсутова, новогодние карты «Тройка» уже поступили в продажу. Их можно купить на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на «Маяковской» и «Трубной» или в интернет-магазине.

Музей транспорта Москвы также выпустил тематическую «Тройку» к выставке «Куплю гараж». Получить эту карту можно при покупке билета на экспозицию и участии в параллельной программе мероприятия.

Москва 2023 Дептранс Москвы
18 ноября 2023, 13:09
Москвичам стало проще узнавать результаты экзаменов на mos.ru
Сайт мэра и правительства Москвы
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Сайт mos.ru усовершенствовал форму предоставления государственной итоговой аттестации (ГИА). Это позволит школьникам узнавать быстрее и проще все результаты выпускных экзаменов, сообщили в пресс-службе правительства Москвы.

Теперь результаты распределили по категориям: ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ), итоговое сочинение (изложение), итоговое собеседование по русскому языку и тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА.

Школьники смогут увидеть в каждой категории отдельные показатели. К примеру, итоги пробных ЕГЭ в декабре представят в процентах выполнения, а результаты контрольных, проведенных в апреле, появятся в виде тестовых баллов.

Перед каждым экзаменом в личный кабинет участников на mos.ru придет код регистрации, с помощью которого появится возможность увидеть результаты. Он будет актуален весь год для просмотра итогов ГИА.

ЕГЭ в 2024 году планируется провести с 22 марта по 1 июля 2024 года. Совместный приказ Минпросвещения и Рособрнадзора появился накануне.

ЕГЭ Школьники Технологии Москва 2023

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