«Зима пришла всерьез». Москвичам рассказали про погоду на следующей неделе

«Завтра погода будет уже январской, причем без всяких скидок и шуток <…> Зима пришла, и она не собирается уходить до четверга включительно. Такие показатели по климату характерны для середины января», - сказал он.

Вильфанд отметил, что в Москве первые четыре дня следующей недели будет минус 4-7 градусов, а ночью в это время синоптики ожидают 7-9 градусов. В Подмосковье будет немного холоднее - минус 11-12 градусов.

В пятницу москвичи почувствуют небольшое потепление. Температура повысится до минус трех или нуля градусов. Однако тепло окажется кратковременным, потому что «зима пришла всерьез».

Сегодняшняя ночь в Москве была самой холодная с начала осени. Температура в темное время суток 18 ноября опустилась до минимума - минус 9 градусов.