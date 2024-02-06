06 февраля 2024, 13:28

Журналистку Баронову оштрафовали за антивоенный пикет

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В Тверском суде Москвы приговорили журналистку Марию Баронову к штрафу в 45 тысяч рублей за дискредитацию армии. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Баронову признали виновной по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации.

РИА «Новости» уточнило, что суд также обязал журналистку выплатить 20 тысяч рублей за нарушение установленного порядка организации или проведения митинга.

По данным издания, поводом для составления протокола послужил выход Бароновой на пикет на Красную Площадь с сумкой, на которой была изображена антивоенная надпись.

Ранее в Москве заочно арестовали на два месяца писателя Григория Чхартишвили*, который печатался под псевдонимом Борис Акунин*. Его обвинили в публичном распространении фейков об армии и призывах к терроризму.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Штрафы Суд Армия Москва
06 февраля 2024, 12:43
«Не пойду». Панда Диндин из Московского зоопарка попыталась затащить Катюшу в вольер
Читайте нас в: Google Новости
Детеныш панды из Московского зоопарка продолжает проявлять свой характер. Катюша опять отказалась переходить в большой вольер к матери, сообщила директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале и показала видео.

«Не уговаривай, не пойду. Своенравная Катюша, коготочками цепляется. И снова Диндин сдалась», - написала она.

На кадрах ролика видно, как большая панда в очередной раз пытается перетащить непослушную дочь в большой вольер. Медведица, ухватившись зубами за шкирку Катюши, затаскивает детеныша, но на полпути все ее усилия оказываются напрасны. Так как детеныш активно сопротивляется, цепляясь коготками за лесенку. В итоге Диндин оставила ребенка в покое до следующей попытки.

Накануне панда Катюша притомилась за день и устроилась рядом с мамой, пандой Диндин , чтобы вздремнуть во время тихого часа. При этом медведи вместе уже не помещаются на бревенчатой лестнице.

Животные Зоопарки Москва
06 февраля 2024, 12:11
«Запал иссяк». Циклон «Ольга» принесет умеренный снег в Москву
Читайте нас в: Google Новости
Обещанный циклон «Ольга» не обрушит на Москву сильные снегопады. В среду ожидаются небольшие осадки, рассказал «360» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Все уже закончилось. У этого циклона весь запал иссяк. Сегодня не повторится, а вот завтра может юг области задеть следующий циклон. Он, правда, в основном пойдет по черноземным областям, но юг области - Каширу, Серпухов - может задеть и там хороший снег пройдет», - уточнил он.

Метеоролог пояснил, что в среду в Москве пройдет умеренный снег. Затем погода будет изменчива. К концу недели значительно подморозит до -15…-17 градусов.

«Синусоида с потеплениями и похолоданиями будет длиться весь месяц. Снег быстро не растает», - заключил Шувалов.

Ранее синоптики пообещали, что вместе с циклоном «Ольга» в Москву придут обильные осадки. Сугробы вырастут до 10 сантиметров.

Прогноз погоды Снегопад Погода в Москве Москва
06 февраля 2024, 11:31
Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды
Читайте нас в: Google Новости
На Москву надвигаются сильные снегопады. По этой причине в пресс-службе столичного дептранса посоветовал жителям и гостям мегаполиса оставить автомобили и воспользоваться общественным транспортом.

«Седьмого февраля в городе ожидается сильный снегопад - рекомендуем использовать метро, МЦК, МЦД для поездок по городу», - сообщили в ведомстве.

В дептрансе отметили, что на автобусе, электробусе или такси гораздо быстрее добраться до пункта назначения по выделенным полосам.

Водителей также попросили быть аккуратнее во время вождения, особенно на мостах и эстакадах, не стоит отвлекаться на гаджеты.

Движение в столице контролируют в круглосуточном режиме специалисты Ситуационного центра и 30 экипажей Дорожного патруля ЦОДД. На МКАД фурам помогают дополнительные экипажи на «КамАЗах».

В ближайшие сутки Москва окажется во власти циклона «Ольга» , который принесет обильные осадки. Сугробы вырастут до 10 сантиметров.

Машины Снегопад Погода в Москве Москва
06 февраля 2024, 11:12
Сервис заказа горячего питания появился в приложении «Дневник „МЭШ“»
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Мобильное приложение «Дневник „МЭШ“» оснастили сервисом заказа горячего питания. Теперь родители смогут выбирать готовые блюда или составлять особенное меню для ребенка, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Вводим один из самых популярных сервисов „Москвенка“ - „Выбор питания из меню“. Теперь в единой цифровой среде родители смогут детально настроить меню ребенка», - уточнила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она пояснила, что через сервис можно убрать блюда, которые не нравятся или нельзя школьнику, а также заказать дополнительные порции. В приложении есть цены на весь набор и каждую позицию меню. Понравившийся заказ можно повторять автоматически, задав в настройках соответствующие параметры.

Также в приложении указаны состав блюд, их калорийность, белки, жиры и углеводы. Льготники смогут изучить рацион и состав бесплатных блюд.

Благодаря нововведению предлагается выбрать определенные комплексные завтраки, обеды, полдники и ужины или создать меню на свое усмотрение на две недели. Оформить заказ можно пользователям, подключенным к сервисам «Москвенка».

В «Московской электронной школе» также есть сервис «Горизонты», который позволит записаться на культурные мероприятия онлайн. На нем наладили систему подбора событий согласно возрасту пользователя.

Мобильное приложение «Дневник „МЭШ“» оснастили сервисом заказа горячего питания. Теперь родители смогут выбирать готовые блюда или составлять особенное меню для ребенка, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Дети Школьники Технологии Москва

Новости по теме