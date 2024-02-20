ЖК у стадиона «Торпедо» на юге Москвы достроят летом

«Одиннадцать жилых корпусов строятся на общем шестиметровом стилобате вблизи Симоновской набережной», - уточнил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Он отметил, что по проекту благоустроят площадь свыше 3,2 гектара. Там появятся игровые площадки, зоны для воркаута и сад, в котором высадят взрослые хвойные и лиственные деревья, кустарники. Вдоль Симоновской набережной создадут вело-маршрут, который впишется в городскую сеть.

Жилой квартал FORIVER находится в Даниловском районе неподалеку от реконструируемого стадиона «Торпедо». Общая площадь проекта составляет 282,6 тысячи квадратных метров, жилая площадь - 138,3 тысячи «квадратов».

Сейчас строители заканчивают устанавливать светопрозрачные конструкций, внутренние инженерные сети, а также завершают фасадные работы, внутреннюю отделку и благоустройство.

Кроме того, этим летом достроят торговый центр в Хорошево-Мневниках. Он войдет жилой комплекс в Причальном проезде.