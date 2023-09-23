Животные и птицы природных территорий Москвы начали подготовку к зиме

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По словам сотрудников Мосприроды, у птиц началась ежегодная миграция. Стрижи, кукушки и чечевицы отправились в теплые страны. Насекомых, которые служат для них кормом, становится все меньше.

Птицы перед полетом сбиваются в стаи, чтобы вместе искать корм и защищаться от хищников. В частности, так поступают скворцы. Водоплавающие по традиции не спешат на юг. Они учат птенцов летать и плавать в преддверии долгого пути. Этот вид птиц во время перелета придерживается водных артерий и останавливается на отдых на водоемах.

Звери, которые не впадают в спячку, активно запасаются кормами. Например, мышевидные грызуны и белки. Ежи перед спячкой много едят, накапливая подкожный жир. Экологи попросили горожан не кормить животных в сентябре и октябре, так как они способны сами раздобыть себе пропитание. Особенно это касается мигрирующих птиц - из-за излишков еды они могут задержаться в столице, и поздний перелет станет для них трудным и опасным. А звери из-за заботы людей имеют все шансы разучиться искать еду.

Ранее в Нескучном саду парка Горького специалисты первый раз решили провести маршрутный учет белок. В дальнейшем зоологи планируют повторять эту практику.

В столице обитатели парков и лесов начали готовиться к зимовке. Птицы полетели на юг, а животные - подыскивают места для спячки, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.