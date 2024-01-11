Жители Коптева в Москве начали переезд в новостройку по реновации

По его словам, переезд начали жители многоквартирных домов № 22, 24 и 26 на улице Генерала Рычагова. С 10 января 2024 года на первом этаже новостройки открылся центр информирования, предназначенный для поддержки горожан в процессе оформления документов на квартиры.

«Департамент городского имущества в конце декабря подготовил письма с предложениями равнозначных квартир для 614 жителей в районе Коптево», - добавил глава ведомства Максим Гаман.

Реновация в Коптево коснется 123 домов. Для расселения жителей подготовили восемь участков, на пяти из которых возводят здания, на еще одном объекте приступили к проектированию жилых корпусов, а две новостройки уже начали заселять.

В еще один дом по реновации начали переезжать жители Тимирязевского района на севере Москвы. С 10 января горожанам стали предоставлять варианты нового жилья.