Жители 83 старых домов на востоке Москвы получили ключи от квартир по реновации

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По его словам, суммарно 125 старых жилых домов попали в программу реновации, а их постояльцы уже активно готовятся к переселению.

«Все жильцы 83 из них уже получили квартиры в новостройках - это более 12,3 тысячи человек. Всего в округе ключи от современных квартир получили более 14,9 тысячи горожан», - рассказал Гаман.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в восточной части столицы в программе задействовано 1062 здания. Квартиры, соответствующие новым стандартам, выдадут более чем 209 тысячам жителям Восточного округа.

За год приблизительно 3,5 тысячи человек Восточного административного округа города начали заселяться в новые дома, построенные по программе реновации.

«Восточный административный округ вошел в число пяти округов - лидеров по количеству жителей, получивших новые квартиры по программе реновации. До конца текущего года планируется, что к переезду приступят еще свыше двух тысяч человек», - добавил глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Кроме того, отмечается, что на востоке столицы построят еще 49 новых жилых зданий, а уже сейчас проектируют 37 домов.

Ранее стало известно, что дом по реновации ввели в эксплуатацию на севере Москвы.