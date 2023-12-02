Жители 68 ветхих домов получили новое жилье по реновации на юго-востоке Москвы

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«В частности, в Кузьминках полностью расселено 20 жилых домов, в Люблине - 17, в Рязанском районе - 13», - уточнил он.

Левкин отметил, что переселять участников реновации в ЮВАО начали в 2018 году, и сейчас этот процесс проходит в девяти районах. В общей сложности в округе расселят 818 домов, новые квартиры смогут получить свыше 164 тысяч жителей.

Мэр Москвы Сергей Собянин до этого сообщал, что на юго-востоке столицы возвели 40 новостроек, в 39 из них начали заселять людей.

В Москве также завершили расселение 548 домов по программе реновации. Ключи от новых квартир получили 116,2 тысячи горожан.