02 декабря 2023, 13:53

Жители 68 ветхих домов получили новое жилье по реновации на юго-востоке Москвы

Сайт мэра и правительства Москвы
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В Юго-Восточном округе Москвы обладателями новых квартир по реновации стали жители 68 пятиэтажек. В общей сложности новоселье отметили примерно пять тысяч семей, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«В частности, в Кузьминках полностью расселено 20 жилых домов, в Люблине - 17, в Рязанском районе - 13», - уточнил он.

Левкин отметил, что переселять участников реновации в ЮВАО начали в 2018 году, и сейчас этот процесс проходит в девяти районах. В общей сложности в округе расселят 818 домов, новые квартиры смогут получить свыше 164 тысяч жителей.

Мэр Москвы Сергей Собянин до этого сообщал, что на юго-востоке столицы возвели 40 новостроек, в 39 из них начали заселять людей.

В Москве также завершили расселение 548 домов по программе реновации. Ключи от новых квартир получили 116,2 тысячи горожан.

Недвижимость Москва 2023 Реновация в Москве
02 декабря 2023, 14:17
Шесть новых выделенных полос открыли в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве с 2 декабря начали работать шесть новых «выделенок». В общей сложности открыли свыше трех километров выделенных полос для 37 маршрутов общественного транспорта, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Теперь автобусы и электробусы будут проезжать эти отрезки пути до трех раз быстрее, что сэкономит время пассажиров», - отметил он.

Ликсутов добавил, что на этих участках дороги в среднем на четверть снизится аварийность.

В частности, выделенные полосы появились - на Центральной, 1-й и 2-й Рейсовых улицах, а также на Вокзальной площади во Внукове, на отрезке Цветного бульвара, на 2-й улице Машиностроения, на участке Душинской улицы, отрезке улицы Советской Армии от Трифоновской улицы до пересечения с улицей Сущевский Вал и на участке улицы Грекова.

С января этого года в столице открыли свыше 20 километров выделенных полос, что снизило количество ДТП с общественным транспортом на 20-30%.

Москвичам и туристам предложили посмотреть достопримечательности мегаполиса во время поездки в общественном транспорте. «Russpass-журнал» подобрал живописные маршруты.

Дороги Автобусы Москва 2023 Дептранс Москвы
02 декабря 2023, 13:26
Почти 19 тысяч фонарей установили в Москве во дворах и у соцобъектов в этом году
РИА «Новости»
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В Москве с января этого года в жилых дворах и рядом с социальными объектами появилось примерно 19 тысяч опор освещения. Около 6,5 тысячи уличных светильников заменили на энергоэффективные, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, свыше 3,3 тысячи фонарей установили около школ, детских садов и медучреждений, еще более 15,5 тысячи - во дворах, на спортивных и детских площадках.

«Для нас важно, чтобы горожане чувствовали себя комфортно», - подчеркнул мэр.

Он уточнил, что новые опоры освещения оснащены светодиодными светильниками с теплым белым светом. Их преимущества в долговечности, экономии электроэнергии и визуальном восприятии.

Глава города добавил, что специалисты меняют в старых опорах светильники на светодиодные, когда они ломаются или истекает срок их эксплуатации.

Возле кластера «Ломоносов» на западе Москвы обновили тротуары и установили современные фонари. Первый этап работ провели в границах Проектируемого проезда № 6453.

Благоустройство Электричество Сергей Собянин Москва 2023
02 декабря 2023, 13:21
Москвичам рассказали о мероприятиях ко Дню героев Отечества
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В Москве подготовили множество событий ко Дню героев Отечества. С 5 по 9 декабря горожан ждут встречи с героями, экскурсии по местам боевой славы и патриотическая акция, сообщила председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

«Сохранение исторической памяти является важной задачей для всех нас. Для молодых москвичей знание истории своей страны становится ключом к их собственному развитию», - отметила она.

Участники экскурсий 5 и 6 декабря смогут посетить музейный комплекс «Дорога памяти», Интерактивный музей имени героев-панфиловцев и музей-заповедник «Бородинское поле». Встретиться с героями России, участниками СВО и ветеранами боевых действий можно будет 7 декабря.

Днем 9 декабря в 12:00 в павильоне на Хорошевском шоссе в первом корпусе дома № 12 финалисты и лучшие участники предыдущих сезонов конкурса военно-патриотической песни «Большая история» представят концерт. Зрители услышат песни о героических событиях ВОВ. Онлайн-трансляцию выступления будут транслировать в соцсети во «ВКонтакте».

Патриотическую акцию «Честь героям» запустят с 12:00 до 15:00 на Фестивальной аллее в «Лужниках». Тысяча молодых людей поучаствуют в шествии со снимками «Лица героев», затем они растянут гигантскую георгиевскую ленту.

Более 200 площадок присоединятся к акции «День без турникетов» с 7 по 9 декабря в Москве. Жители и гости столицы смогут побывать на заводе ювелирных часов и на производстве роботов.

Молодежь Экскурсии Москва 2023
02 декабря 2023, 12:36
Москвичей пригласили на онлайн-выставку «Российский сказочный персонаж Дед Мороз»
РИА «Новости»
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Главархив запустил новую онлайн-выставку «Российский сказочный персонаж Дед Мороз». Ее можно увидеть в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории», сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Экспозиция представляет собой 36 фотографий 1950–1983 годов. Авторы снимков - Виктор Егоров, Георгий Корабельников, Борис Ярославцев, Виктор Будан, Виктор Ахломов, Константин Мустафин и другие именитые фотографы.

Большая часть работ посвящена Деду Морозу и его внучке Снегурочке. Сказочные герои стоят в окружении детей на елках в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца и на новогодних утренниках в детсадах в разные годы ХХ века.

Будану удалось сфотографировать Деда Мороза в неформальной обстановке. На кадрах можно увидеть их партию в шахматы со Снегурочкой. Также на снимке запечатлен Дед Мороз, читающий в перерывах между репетициями газету «Комсомольская правда».

На выставке также представлены фотографии с подготовкой к праздникам. Ознакомиться с новогодними снимками разных лет можно в зале «1950–2000 годы».

В переходе между станциями «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской и БКЛ также открыли выставку «Сибирь и Арктика в лицах». Любой желающий может окунуться в культуру народов севера России через фотоснимки.

Главархив запустил новую онлайн-выставку «Российский сказочный персонаж Дед Мороз». Ее можно увидеть в виртуальном музее «Москва - с заботой об истории», сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Выставки Новый год Москва 2023

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