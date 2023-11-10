Жители 248 старых домов Москвы переедут в новостройки в этом году

Неисправное оборудование и электропроводка находятся в лидерах причин возникновения пожаров. Предотвратить возможное возгорание помогут устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП). Столичная компания, выпускающая такие системы, за девять месяцев 2023 года вдвое увеличила их производство. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
УЗДП автоматически предупреждают пожары, вызванные дуговым пробоем в неисправной электропроводке. При обнаружении неисправности, они мгновенно отключают сеть в электроустановках, предотвращая риск возгорания.
«В Москве работает свыше 130 предприятий, выпускающих электрооборудование. Они активно наращивают объемы производства. Так, столичная компания „Эколайт“ с января по октябрь 2023 года выпустила на 105 процентов больше изделий, чем за аналогичный период 2022-го. Предприятие располагает собственным производством площадью более двух тысяч квадратных метров», - рассказал Владислав Овчинский.
С 2024 года, согласно постановлению российского правительства, такие устройства будут в обязательно порядке устанавливаться при проектировании социально значимых объектов: школ, общежитий, хостелов, детских садов и домов престарелых.
«Наша компания первой среди отечественных конкурентов разработала УЗДП собственной конструкции и организовала серийный выпуск на территории России. Производство расположено в Москве и Московской области, большинство комплектующих также делают в нашей стране», - рассказал руководитель учебного центра компании Сергей Буланенко.
Москва - город с развитым производством, в котором работает свыше четырех тысяч промышленных площадок. На них трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год в городе открывают от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Столичные компании выпускают различные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.
Столичные власти активно помогают развиваться малому, среднему и крупному бизнесу. Предпринимателям доступны более 20 системных мер поддержки города, в том числе, целевые займы и субсидии, а также антикризисные инструменты.