Жители 248 старых домов Москвы переедут в новостройки в этом году

«К переезду приступили жители 248 старых домов. Это порядка 36 тысяч москвичей из 47 районов и поселений столицы», - подчеркнул он.

Собянин добавил, что в октябре этого года ключи от новых квартир получили около 3800 человек.

Кроме этого, с начала года в Москве возводят 107 многоэтажек. Больше всего их строят на юго-востоке, востоке и северо-востоке столицы.

Программу реновации начали реализовывать в Москве в 2017 году. За шесть лет ключи от новых квартир получили более 124 тысяч горожан.

Например, в 2024 году планируют ввести в эксплуатацию новостройку на 322 квартиры на юго-востоке Москвы. Здание начали строить в шаговой доступности от станции метро «Люблино» на Совхозной улице.