Жителей трех домов на северо-востоке Москвы начали переселять в новостройку по реновации

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Как пояснил исполняющий обязанности главы столичного департамента городского имущества Максим Гаман, речь идет о жильцах дома на Минусинской улице и еще двух пятиэтажек на Осташковской улице.

«Жителям трех старых домов предложили равнозначные квартиры в новостройке по адресу: улица Тайнинская, дом 7, корпус 1. Около 300 москвичей определились с выбором нового жилья, 55 из них заключили договоры с департаментом и получили ключи», - рассказал он.

Первый этап реновации будет продолжаться до конца следующего года, за это время запланировано расселить 14 старых домов в Лосиноостровском районе Москвы, причем на сегодняшний день этот план уже выполнен на 70%.

Ранее исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что общая площадь уже построенного и планируемого жилья по реновации в столице превысит 4,5 миллиона квадратных метров.

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