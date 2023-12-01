Жителей столицы пригласили на бесплатные катки «Московских сезонов»

«Круглый год на площадках „Московских сезонов“ проводят интересные тематические мероприятия, будь то пасхальные концерты или театральные постановки в рамках „Путешествия в Рождество“», - рассказала Сергунина.

Чтобы попасть на каток, нужно предварительно зарегистрироваться на официальном сайте и выбрать удобный сеанс. Кататься можно будет по будням с 11:00 до 22:00 и по выходным с 10:00 до 22:00. В общей сложности в разных районах Москвы открыли 22 ледовые арены.

Посетителям будут доступны камеры хранения для личных вещей и услуги по заточке коньков.

Также каток с искусственным льдом открылся на Северном речном вокзале в Москве. Его уже украсили к новогодним праздникам.