Жителей Москвы предупредили о резких перепадах температуры на неделе

«Температурные горки и очередной южный циклон», - отметил он.

Синоптик пояснил, что 27 ноября москвичей ожидает дождь со снегом и температура днем от нуля до +2 градусов. Во вторник, 28 ноября, в столице похолодает. Столбик термометра задержится в значениях от -7 до -4. А утром в среду горожан ждут морозы до -15 градусов. При этом осадков не будет.

«В среду очередной южный циклон поднимается, но не такой интенсивный, он задевает нас только краем. Поэтому снег будет на целый день, температура при этом тоже повысится, но это, скорее, относится к категории ослабления морозов. В течение дня будет до -5 градусов», - подчеркнул Шувалов.

Снега 29 ноября выпадает еще максимум шесть-семь сантиметров. В первый день зимы ожидаются небольшие осадки. На выходных, по словам синоптика, будет понижение температуры. Шувалов не исключил морозы до -18 градусов и очередной температурный рекорд сезона.