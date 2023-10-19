Жилой квартал в стиле русского севера создадут в Москве

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По его словам, каждый из жилых корпусов будет представлять собой многосекционный урбан-блок с двором. При проектировании использовался дизайн-код «Русский север». Силуэты домов будет напоминать берег с возвышающимися каменными утесами.

«Главной идеей архитектурной концепции стала красота северной природы. Она будет воплощена в строгой геометрии фасадов и спокойных цветовых решениях, а также в островном принципе организации дворов и общественных пространств», - рассказал заммэра.

Эстетику русского севера поддержат в цветовых решениях и организации пространства. Для доступа к площадкам используют тропинки из пошаговых плит, напоминающих дрейфующие льдины. В проекте благоустройства используют натуральное дерево.

Два корпуса ЖК «Молжаниново» появятся во внутригородском муниципальном образовании Молжаниновское, КСХП «Химки». В них построят 1730 квартир, от студий до четырехкомнатных. Их общая площадь составит 74 тысячи квадратных метров. Проект разработала архитектурная мастерская группы «Самолет».

Ранее стало известно, что новую школу построят в микрорайоне Подрезково в Химках в 2025 году.