Жилой корпус площадью 60 тысяч квадратных метров построят на юге Москвы

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Новое строение появится по адресу Нагатинская улица, дом 1. Прилегающую территорию площадью 1,2 тысячи квадратных метров благоустроят. Там появится внутренний двор, оснащенный игровыми и спортивными площадками для детей и взрослых.

Жилой проект «1-й Нагатинский» из трех корпусов начала строить компания Prime Life Development. В проекте предусмотрели детский сад на 300 мест с плавательным бассейном и школу на 1000 учеников. После завершения строительства учреждения интегрируют в структуру образовательных заведений города.

«Градостроительная политика столицы направлена на формирование новых центров активности и притяжения. В связи с этим многие районы получают дополнительный импульс развития», - отметил заммэра.

Так, в Новой Москве в поселении Сосенское за 11 лет построили 48 объектов образования и проложили новые дороги.