10 ноября 2023, 16:50

Жилой комплекс появился на месте бывшей промзоны в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости

Строительство жилого комплекса EVER на месте бывшей промзоны на юго-западе столицы завершилось. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Здание из шести монолитно-кирпичных башен с собственными фасадами и цветовыми схемами построили в районе Обручевский на улице. Архитектора Власова, д. 71, корп. 2. Его общая площадь составила 112,6 тысячи квадратных метров.

Жильцам комплекса будет доступен подземный паркинг на 652 машины. В рамках проекта построят школу на 450 учащихся и детский сад на 220 воспитанников. Вдоль квартала создадут пешеходный бульвар с магазинами и кафе.

Москва включила три территории в программу комплексного развития : три нежилых участка в районах Преображенское, Печатники и Покровское-Стрешнево станут новыми комфортными городскими кварталами.

Строительство Москва 2023
10 ноября 2023, 16:13
Москва выделила девять объектов недвижимости детским садам и школам
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
За период с июля по сентябрь текущего года Москва выделила детским садам и школам восемь зданий и одно помещение. Их общая площадь превысила 36 тысяч квадратных метров, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«Все здания общей площадью 35,7 тысячи квадратных метров построены инвесторами или за счет средств бюджета. Они рассчитаны более чем на две тысячи учащихся и воспитанников», - уточнил он.

Кроме этого, помещение площадью 553,2 квадратного метра закрепили за школой для расширения деятельности и повышения качества оказываемых образовательных услуг.

Пять зданий находятся в Новой Москве, два - на севере столицы, одно - на востоке и еще одно на западе.

Ранее новые музыкальные инструменты и оборудование передали детской школе искусств в Химках. Оснащение провели в рамках национального проекта «Культура».

Недвижимость Москва 2023
10 ноября 2023, 15:01
Модернизация коммунального коллектора началась в центре Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали модернизацию коммуникационного коллектора в Хамовниках. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Содержание в нормативном состоянии подземных коллекторов находится на особом контроле», - отметил заммэра.

Конструкция обеспечит энергоресурсы для жилых домов, социальных объектов и административных зданий. Ремонт выполнят без перекрытия дорожного движения. Его основная цель - продление срока безопасной эксплуатации и сохранность коммуникаций. В ходе работ специалисты восстановят несущую способность строительных конструкций коллектора и обновят слаботочные системы.

А мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о самых ярких проектах благоустройства на севере города - скверах, парках и променадах.

Благоустройство ЖКХ Строительство Москва 2023
10 ноября 2023, 13:43
Первый этап строительства инженерных сетей в деловом центре «Коммунарка» завершили в Новой Москве
Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В Новой Москве завершили первый этап возведения инженерных сетей административно-делового центра (АДЦ) «Коммунарка». Об этом сообщил заммэра столицы градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В АДЦ „Коммунарка“ создается современная инженерная инфраструктура, необходимая для сбалансированного развития территории», - подчеркнул он.

Бочкарев добавил, что специалисты провели магистральные и внутриквартальные сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, построили три головных объекта. Кроме этого, они испытали установленное оборудование, подготовили и подключили его к жилой и административно-деловой застройке одноименного района Коммунарка.

Инвесторам предложили построить свыше 500 тысяч «квадратов» офисов в АДЦ еще в начале мая текущего года. Для этого утвердили новый проект планировки «Коммунарки».

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев
10 ноября 2023, 11:39
Около 200 тысяч рабочих мест появится в Москве по программе реновации
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Строительство кварталов по реновации создаст в Москве 200 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

По словам Левкина, первые этажи в новостройках, построенных в рамках программы реновации, будут нежилыми. Уже сейчас в столице появилось более тысячи объектов помещений для различных объектов социально-бытового назначения. Благодаря им появятся новые рабочие места для москвичей.

Председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Валерий Теличенко рассказал, что город комплексно подошел к проекту реновации: в новых районах будут возводить поликлиники, детские сады и другую необходимую инфраструктуру.

С начала года в Москве для участников программы реновации подготовили 40 новостроек , в которые переедут жильцы из 248 старых домов.

Строительство Работа Москва 2023 Реновация в Москве

Новости по теме