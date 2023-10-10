Жилой комплекс почти на 950 квартир построят на юго-западе Москвы

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«Жилой комплекс строится в рамках городских программ и предусматривает улучшение жилищных условий населения района, в том числе нуждающихся в квартирах граждан различных социальных категорий», - рассказал он.

Загрутдинов добавил, что специалисты уже приступили к возведению стен подземного этажа и паркинга. Комплекс планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.

В домах будет 206 однокомнатных, 178 двухкомнатных, 79 трехкомнатных и 10 четырехкомнатных квартир. Часть из них обустроят для маломобильных граждан. Первые этажи отдадут под коммерческие нужды. Территорию вокруг благоустроят.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о зданиях в столице, восстановленных по программе «Рубль за метр».

Эта программа доступна для образовательных и культурных объектов, которые находятся на грани разрушения.