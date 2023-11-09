Жилой дом в стиле ар-деко на западе Москвы ввели в эксплуатацию

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«Новостройку в стиле ар-деко возвели на месте старой пятиэтажки в квартале с развитой инфраструктурой для переселения жителей Можайского района столицы», - подчеркнул он.

Войстратенко добавил, что фасады дома выполнили в природных оттенках, установили корзины для кондиционеров, а при входах выполнили витражи.

В новостройке - 61 однокомнатная, 217 двухкомнатных и 42 трехкомнатные квартиры, пять из которых обустроили для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме этого, двор дома благоустроили: установили игровые комплексы и спортивные тренажеры. Территорию закрыли от машин.

Программу реновации в Москве реализуют с 2017 года. За шесть лет ключи от новых квартир получили более 124 тысяч горожан.