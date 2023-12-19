19 декабря 2023, 18:36

Жилой дом по реновации построят на Полярной улице в Москве

РИА «Новости»
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В Москве в рамках программы реновации построят новый жилой дом в районе Южное Медведково. Он появится по адресу Полярная улица, 16, где в настоящее время находится здание, возведенное в 1960-е годы. О проекте рассказала руководитель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Этот дом будет построен по индивидуальному проекту, который учитывает все современные тенденции и стандарты проектирования», - уточнила она.

По ее словам, высота планируемого здания не превысит 85 метров, а его общая площадь составит около 37 тысяч квадратных метров. Объект появится на участке примерно в один гектар.

Пространство вокруг новостройки благоустроят: здесь предусмотрели создание детских игровых площадок, парковочных мест и зон для спокойного отдыха.

Почти 290 домов по программе реновации уже построили в Москве с 2017 года. Также специалисты приступили к планировке еще трех городских территорий.

Строительство Москва 2023 Реновация в Москве
19 декабря 2023, 10:42
Капремонт жилого дома 1964 года постройки завершили в Москве
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В столице в рамках программы капремонта завершились работы в жилом здании по адресу Сеславинская улица, дом 28. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Фонда капитального ремонта.

Пятиэтажный дом построили в 1964 году по серийному проекту, популярному в период с 1958 по 1969 годы.

«Их проект, кстати, был разработан специально для москвичей и в других регионах не встречается», - уточнили в пресс-службе.

Специалисты провели очистку стен от грязи и следов сажи, обновили швы, а также обработали фасад антигрибковыми составами в зонах повышенной влажности и восстановили поврежденные части кирпичной кладки. Также они отремонтировали балконы, установив новые экраны и отливы, и восстановили бетонные плиты.

Завершающий этап включал гидрофобизацию наружных стен - современную технологию обработки, которая повысит влагоустойчивость фасада и защитит его от разрушительного воздействия воды.

Помимо этого, в доме поставили новые стеклопакеты в помещениях общего пользования, а также заменили водосточные трубы и отливы и обновили входную группу.

Ранее в Москве капитально отремонтировали фасад дома архитектора Новикова.

Благоустройство ЖКХ Москва 2023
18 декабря 2023, 17:52
Девять мостовых сооружений отремонтировали в Москве
РИА «Новости»
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В Москве в 2023 году отремонтировали девять мостовых сооружений. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В этом году провели текущий ремонт девяти мостовых сооружений, в настоящее время работы полностью завершены», - уточнил заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, за последние 12 лет специалисты отремонтировали каждый объект мостового хозяйства. Это позволило продлить срок эксплуатации и сделать более комфортными условия для движения водителей и пешеходов.

Строители заменили гидроизоляцию, устранили протечки в подмостовых пространствах, уложили новый асфальт и нанесли разметку. На время работ движение по объектам ограничивали лишь частично.

Таким образом удалось обновить Ленинградскую эстакаду и Каширский путепровод МКАД, Автозаводский мост, мост Незнайка, мост через реку Ликова, путепровод Московский - Рассказовка и другие объекты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о модернизации дорожной инфраструктуры в столице. В ближайшее время в городе отремонтируют и построят более 20 километров дорог.

Москва 2023 Петр Бирюков
18 декабря 2023, 14:39
Светофоры обновили и установили почти по 200 адресам в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве с начала года эксперты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) установили и обновили светофоры на 194 участках. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«За 11 месяцев в Москве уже разместили и дооборудовали светофоры по 194 адресам, до конца года планируем сделать это еще более чем на 100 участках», - отметил Ликсутов.

Во время работ новые светофоры появились на 67 локациях, а существующие конструкции обновили по 127 адресам.

На особом контроле находились участки, где в предыдущем году зарегистрировали ДТП с жертвами. На таких участках новые светофоры появились по девяти таким адресам, модернизацию выполнили на 40 объектах, а изменили режим работы - на 30.

Так, светофор появился на пешеходном переходе по улице Яблочкова, возле строения 31, на северо-востоке столицы. В прошлом году на этом месте произошло пять дорожно-транспортных происшествий.

Также режим работы светофоров скорректировали в двух округах Подмосковья за неделю.

Дороги Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
18 декабря 2023, 14:13
Более 10 парковочных мест в центре Москвы выставили на торги
Сайт мэра и правительства Москвы
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Власти Москвы выставили на аукцион 11 парковочных мест в подземном паркинге жилого дома в районе Замоскворечье. Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

Парковка находится по адресу: Люсиновская улица, дом 39, строение 2. Дом 2012 года постройки расположен поблизости от станции метро «Серпуховская».

«Автовладельцы могут выбрать подходящий вариант с учетом габаритов своего транспортного средства. Площадь объектов варьируется от 13,8 до 17,3 квадратного метра», - уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Заявку на участие в торгах можно подать до 19 декабря на электронной площадке «Росэлторг». Аукцион состоится 26 декабря и пройдет на понижение. Таким образом, цена лота может упасть до 50%.

Ранее участок для организации парковки в центре Москвы также выставили на аукцион.

Машины Москва 2023

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