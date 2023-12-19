Жилой дом по реновации построят на Полярной улице в Москве

«Этот дом будет построен по индивидуальному проекту, который учитывает все современные тенденции и стандарты проектирования», - уточнила она.

По ее словам, высота планируемого здания не превысит 85 метров, а его общая площадь составит около 37 тысяч квадратных метров. Объект появится на участке примерно в один гектар.

Пространство вокруг новостройки благоустроят: здесь предусмотрели создание детских игровых площадок, парковочных мест и зон для спокойного отдыха.

Почти 290 домов по программе реновации уже построили в Москве с 2017 года. Также специалисты приступили к планировке еще трех городских территорий.