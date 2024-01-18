«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве

АО «Мосводоканал» заменил 70 задвижек большого диаметра на московском водопроводе в 2023 году. Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

В комплексе городского хозяйства Москвы пояснили, что задвижки помогают распределять потоки по направлениям, регулировать давление и контролировать расход ресурсов. Как правило, ее диаметр составляет 600–1400 миллиметров, а масса может доходить до трех тонн.

Сотрудники Мосводоканала проводят плановые проверки состояния трубопроводов и запорной арматуры, так как выход оборудования из строя может повлечь за собой потери воды и серьезные повреждения на сети.

При замене задвижек полностью перекрывают участок трубопровода, разбирают узел и ставят новые детали, а после вновь запускают воду. Этот процесс занимает не более трех дней, при этом потребителей не отключают от снабжения.

Всего на магистралях в Москве установлено более пяти тысяч единиц запорно-регулирующей арматуры. Программу по ее плановой замене практически завершили.

Ранее в Москве за 2023 год обновили более 10 коммуникационных коллекторов.