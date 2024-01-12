«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до конца недели

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В прогностической карте указано, что метеопредупреждение будет актуально до 13:00 воскресенья из-за образовавшейся на дорогах и тротуарах гололедицы.

Водителей и пешеходов призвали быть аккуратнее в непогоду.

На ближайших выходных столицу также накроют морозы. Москвичей ожидает похолодание до -26 градусов. Температура воздуха будет на 12-14 градусов ниже нормы.

Тем временем после обильного снегопада на улицах продолжают работать коммунальщики. Они чистят тротуары, дороги и крыши от наледи. Особое внимание при уборке уделяют пешеходным зонам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, а также социальным объектам.