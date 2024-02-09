09 февраля 2024, 19:07

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе

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На смену интенсивным снегопадам в Москву и область пришла гололедица. По этой причине в регионе объявили «желтый» уровень опасности, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

«Местами гололедица. Период предупреждения до 06:00 11 февраля», - говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье - также до утра воскресенья.

«Желтый» уровень обозначает потенциально опасные погодные условия для людей.

Во время гололеда москвичам порекомендовали проявлять бдительность на улице и быть максимально осторожными. Водителей попросили следить за скоростью и дистанцией, а также резко не перестраиваться.

В эти выходные жителям столицы следует ожидать сильных морозов. По ночам температура будет колебаться от -24 до -22 градусов, по области даже до -27, что на 11 градусов ниже обычных значений. Днем также будет холодно: от -13 до -11 градусов.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
09 февраля 2024, 18:50
Более 10 тысяч московских школьников поучаствовали в фестивале «Наука начинается здесь»
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В Московском дворце пионеров 8 февраля состоялся фестиваль «Наука начинается здесь». Его посетили свыше 10 тысяч школьников, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Ребята пришли сами, с друзьями, родителями и даже целыми классами! Это неслучайно: интерес к науке и научно-техническому творчеству в Москве развивают и культивируют с самых ранних лет», - отметил замглавы департамента образования и науки Москвы Антон Молев.

Он уточнил, что двери кружков и секций открыты для детсадовцев и учеников начальной школы. Они могут осваивать робототехнику, биологию и окружающий мир под руководством наставников. Московские учебные учреждения допобразования создали для этого все условия, в том числе обустроили современные лаборатории.

В большом гостином зале Дворца пионеров юные посетители смогли принять участие в научных шоу и послушать лекции. В частности, шоу «Крионаука» посвятили опытам с жидким азотом. А после научно-популярной лекции «Тесла-шоу» школьники узнали о трансформаторах. Гостям показали опыты с электричеством и магнетизмом.

День российской науки также отметили в павильоне «Роснефти» на ВДНХ. У гостей была возможность своими глазами увидеть уникальные разработки компании.

Дети Фестивали Наука Москва
09 февраля 2024, 18:00
Почти 20 ветхих домов расселили в Москве по реновации с начала года
Телеканал «360»
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В Москве с января 2024 года удалось расселить по программе реновации 18 старых домов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Жителям предоставляются квартиры с улучшенной отделкой и согласно гарантиям, утвержденным программой», - отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что расселенные коснулось жилых зданий, расположенных в 14 районах девяти округов. На месте снесенных ветхих домов построят жилье и сопутствующую инфраструктуру.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что с момента старта реновации расселили 589 домов.

Обладателями нового жилья стали свыше 127 тысячи человек, еще более 26 тысяч - начали переезд.

На юго-западе Москвы уж построили 39 новых домов по программе реновации. Их площадь составила свыше 460 тысяч квадратных метров.

Реновация в Москве Андрей Бочкарев Москва
09 февраля 2024, 17:18
Музей транспорта Москвы отреставрирует 13 исторических экспонатов
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В этом году Музей транспорта Москвы планирует отреставрировать 13 экспонатов. Среди них — трамвайные вагоны 1920-х и крановая платформа СВАРЗ девяностолетней давности, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«С 2020 года Музей транспорта Москвы отреставрировал 30 исторических транспортных средств. Большую часть из них можно будет увидеть в постоянной экспозиции», - отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Он объявил о продолжении в 2024-м масштабной программы по восстановлению уникальной техники, включая автобусы, трамваи, вагоны метро и легковые машины.

Сложнее всего будет отремонтировать трамвайные вагоны 1920-х и 1940-х годов, а также крановую платформу СВАРЗ 1932 года.

После завершения всех реставрационных работ гаража Константина Мельникова, расположенного на Новорязанской улице, откроют постоянную экспозицию Музея транспорта Москвы. Во время ее подготовки музей с 2020 года воссоздает важные для истории столицы образцы транспорта.

На этот раз специалисты обновят пять экспонатов трамвайной техники. Два автобуса 1970 и 1985 годов, две легковушки и тротуароуборочную машину Т-3. Реставрация коснется и вагонов метро, которые уже разместили на подземном уровне гаража Мельникова. Речь идет о самом старинном в коллекции музея и единственном в мире метровагоне 1927 года выпуска.

Серию мероприятий на выставке «Россия» также посвятят московскому транспорту. Для посетителей организуют масштабное цифровое шоу, которое будет идти ежедневно.

В этом году Музей транспорта Москвы планирует отреставрировать 13 экспонатов. Среди них - трамвайные вагоны 1920-х и крановая платформа СВАРЗ девяностолетней давности, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Реставрация Машины Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва
09 февраля 2024, 16:50
Москвичей пригласили на фестиваль конькобежного спорта на ВДНХ
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На ВДНХ 10 февраля стартует юбилейный фестиваль конькобежного спорта «Московские молнии». Гостей ждут любительские забеги, спортивные конкурсы, викторины и концерты, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Каждый участник соревнования получит памятный сувенир, а победители - призы и подарки. В 2023 году событие объединило больше четырех тысяч москвичей и туристов», - отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Начало программы намечено на 10:30. Далее с 12:00 состоятся спринтерские состязания. Участников распределят по возрастным группам: от восьми лет до 40 лет и старше.

Между забегами перед публикой выступит музыкальна группа.

«Московские молнии» проводят каждый год на ВДНХ, начиная с 20215-го. За это время фестиваль посетили более 30 тысяч человек. Вход на спортивное мероприятие - по тарифам катка ВДНХ.

Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам , депутат Мособлдумы Александр Легков передал золотую медаль зимних Олимпийских игр в Сочи для экспозиции на Аллеи Славы. Выставка в честь десятилетнего юбилея зимних Олимпийских игр в Сочи открылась на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Спортсмены Фестивали ВДНХ Москва

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