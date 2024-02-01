Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение до вечера понедельника, 5 февраля, появилась на официальном сайте Гидрометцентра России.
«Период предупреждения с 21:00 1 февраля до 20:00 5 февраля. Гололедица на дорогах», - сообщили синоптики.
Аналогичное предупреждение будет действовать в Московской области до 19:00 понедельника. Кроме того, в регионе сохраняется потенциально опасная погода, связанная с ледяным дождем , который прошел этой ночью.
В четверг в Москве ожидается теплая и облачная погода. Температура воздуха может достигнуть +3 градусов.