«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве в пятницу

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По данным синоптиков, метеопредупреждение о порывистом ветре до 17 метров в секунду будет действовать в Москве и Подмосковье 6 октября с 9:00 до 15:00.

В пятницу в столице будет облачно и пройдет дождь. В дневные часы воздух прогреется до 9… 11 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до 0… 2 градусов. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. По области, местами гололедица.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы, что Москву зальет дождями. Почти половина месячной нормы осадков выпадет за три дня. Кроме того, будет аномально низкое атмосферное давление в ночь с 7 на 8 октября - 720 миллиметров ртутного столба.