«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве в ночь на субботу
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности в ночь на 21 октября из-за гололедицы. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра России.
Предупреждение о потенциально опасной погоде в столице и области продлится с 21:00 20 октября до 09:00 21 октября.
Также специалисты комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что местами в столице пройдет дождь и мокрый снег, что может поспособствовать образованию гололедицы. Они призвали водителей к осторожности на дорогах и соблюдать скоростной режим и дистанцию между машинами на магистралях.
Москва уже перевыполнила октябрьскую норму дождей. Количество зафиксированных осадков составило 82 миллиметра. Кроме того, столичным автомобилистам порекомендовали поменять летнюю резину на зимнюю и провести ТО.