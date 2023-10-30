Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве на вторник

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Предупреждение о потенциально опасной погоде будет действовать с 04:00 до 12:00 31 октября. Аналогичная ситуация ожидается и в Подмосковье, начиная с трех часов ночи.

«Туман, видимость 200-700 метров», - уточнили в Гидрометцентре.

Ранее штормовое предупреждение объявляли в Москве из-за ледяного дождя и гололеда. Оно действовало до 15 часов 30 октября. Высота снежного покрова в Москве достигла семи сантиметров.

Однако синоптик Александр Шувалов призвал москвичей готовиться к всплеску тепла в столице. По его словам, скоро в столицу придут «африканская» жара и египетские ночи.