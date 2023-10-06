«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве на субботу

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На предстоящих выходных жителей и гостей Москвы ожидает ухудшение погоды.

Гидрометцентр России объявил в столичном регионе «желтый» уровень опасности 7 октября из-за сильного ветра и осадков.

Метеопредупреждение будет действовать до 7 октября 21:00. По прогнозам синоптиков, в Москве днем усилится западный ветер, его порывы будут достигать 16-21 метров в секунду. Пройдет сильный дождь, в отдельных районах с мокрым снегом. Кроме того, ночью на дорогах образуется гололед.

На территории Подмосковья аналогичная ситуация: днем ожидается сильный ветер, дожди с мокрым снегом и гололедица.

МЧС призвали водителей к бдительности, а также попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что глубокий циклон с центром над Ленинградской областью станет причиной неблагоприятной погоды в Москве и Подмосковье в субботу, 7 октября. Предстоящий выходной в столице может стать самым «мокрым» с начала осени.