10 января 2024, 14:43

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра и снега

Читайте нас в: Google Новости

«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Москве. Метеопредупреждение о сильном ветре и снеге опубликовали на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении.

С 21:00 среды, 10 января, до 21:00 четверга, 11 января, в столице будет актуально метеопредупреждение о ветре, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. Также будет действовать предупреждение о снеге, метели, снежных заносах.

Москва 10 января окажется между двумя циклонами. Они принесут в столицу похолодание до -10 градусов и осадки. Днем будет облачно с прояснениями и пройдет небольшой снег, столбики термометра покажут -5 градусов, к вечеру температура воздуха понизится до -8…-10 градусов, затем начнет расти. Ночью воздух остынет до -14 градусов.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
10 января 2024, 16:03
Прокуратура Москвы обжаловала отказ суда арестовать блогера, оскорблявшего девушек
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Симоновская межрайонная прокуратура потребовала, чтобы суд пересмотрел дело блогера из Таджикистана Раджабзоды Джумабоя. Он проходит по статье об экстремизме за оскорбление девушек славянской внешности, сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.

Прокуратура обжаловала постановление Симоновского райсуда об отказе следствия арестовать 23-летнего блогера. Его освободили 9 января из зала суда.

Прокурор намерен направить материалы дела на новое рассмотрение и добиться отмены свободы для мужчины.

Молодому человеку ранее предъявили обвинение в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

Правоохранители установили, что в декабре 2023 года уроженец Таджикистана из-за личной неприязни к русской национальности в соцсети опубликовал видеоролик , который содержит признаки унижения человеческого достоинства девушек славянской наружности. Его задержали 7 января.

Суд Блогеры Экстремизм Москва
10 января 2024, 15:08
Три здания работы архитектора Евгения Стамо отремонтировали в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В рамках масштабной программы по капитальному ремонту жилого фонда в Москве отремонтировали три здания работы Евгения Стамо. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В число отремонтированных строений вошли дом № 42 на улице Плющиха, в районе Хамовники, дом-кольцо на улице Довженко и дом 14/8 на Яузском бульваре.

«Специалисты обновили фасады, чердаки и кровлю, заменили обветшавшие инженерные коммуникации, отремонтировали входные группы и балконы», - уточнили в пресс-службе.

Народный архитектор Евгений Стамо также разработал проект Олимпийской деревни к Олимпиаде 1980 года в Москве и получил за него Государственную премию. В 2023 году исполнилось 111 лет со дня его рождения.

Кроме того, в Москве отреставрировали порядка 250 домов в стиле неоклассицизма. В 2023 году число отремонтированных объектов возросло до 33. Выдающимися объектами неоклассической архитектуры Москвы, прошедшими реставрацию, стали жилые дома на Часовой улице, в Гагаринском и Большом Кисловском переулках.

ЖКХ Реставрация Архитектура Москва
10 января 2024, 14:34
Москвичей предупредили о метели до вечера четверга
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
С вечера среды, 10 января, до вечера четверга, 11 января, в Москве ожидаются метели и гололедица на дорогах. Такое предупреждение опубликовало столичное управление МЧС в своем Telegram-канале.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 18:00 10 января до 21:00 11 января в городе Москве ожидается снег, местами сильный, местами метель», - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве предупредили, что на дорогах может образоваться гололедица, местами появятся снежные заносы. Кроме того, порывы южного ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Спасатели порекомендовали автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров и не парковаться рядом с деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее жителей столицы предупредили о похолодании до -16 градусов на старый Новый год. Кроме того, в выходные в Москве ожидается повышенное атмосферное давление.

Погода Погода в Москве Москва
10 января 2024, 14:09
Ефимов: Москва договорилась с АСИ о партнерстве в области устойчивого развития
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Правительство Москвы заключило соглашение с Агентством стратегических инициатив (АСИ) о партнерстве в области устойчивого развития и социального капитала бизнеса. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сегодня в уже выполненных ЦУР - «Достойная работа и экономический рост», «Качественное образование», «Недорогостоящая и чистая энергия», «Борьба с изменениями климата», «Индустриализация, инновации и инфраструктура», «Гендерное равенство».

Ефимов добавил, что Москва стала лидером по количеству подписанных офсетов (14).

Партнерство в рамках соглашения поможет формированию верных представлений предпринимателей о повестке устойчивого развития и стандарте социального капитала бизнеса.

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева напомнила, что агентство разрабатывает стандарт социального капитала бизнеса по поручению президента России. По ее словам, в АСИ надеются, что внедрение такого стандарта мотивирует бизнесменов к участию в инициативах по повышению качества жизни, социальных и экологических проектах и обеспечит общественное признание этого вклада.

Делиться опытом и практиками «Соглашение с правительством Москвы позволит нам применить накопленный опыт и компетенции столицы в сфере устойчивого развития и масштабировать их», - добавила Светлана Чупшева.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что у города есть «большой опыт и наработанные практики» в области достижения ЦУР, и он готов делиться ими с другими регионами.

«Например, инвесторы, решившие построить промпредприятие в столице, могут в два раза быстрее пройти административные процедуры при строительстве нового производственного объекта в рамках зеленого коридора. Обязательное условие - соблюдение строгих стандартов экологичности возводимого объекта», - указал он.

Овчинский добавил, что в столице реализуется программа создания мест приложения труда. Появление новых рабочих мест в разных районах города способствует снижению маятниковой миграции.

Москва была первым регионом России, где появилось индустриальное строительство (когда стройка ведется не на объекте, а на заводе). Готовые модули собирают на производстве и доставляют на площадку, а затем строят из них здание. Степень причинения ущерба окружающей среде снижается.

Узнать подробнее об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы можно на сайте «Экономика Москвы».

Документ подписали на итоговом заседании проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в Москве 28 декабря. Москва и АСИ будут сотрудничать, в частности, в рамках Центра по оценке соответствия деятельности организаций целям устойчивого развития (ЦУР). По словам Ефимова, партнерство позволит обеспечить реализацию мероприятий по достижению ЦУР не только в Москве, но и по всей стране. Планируется, что организации, успешно завершившие проверку, смогут претендовать на финансовые и нефинансовые преференции.

Центр по оценке соответствия деятельности организаций ЦУР создало правительство Москвы. Его работа основана на принципах ответственного отношения к окружающей среде, социальной ответственности и высокого качества корпоративного управления.

Промышленность Москва 2023

Новости по теме