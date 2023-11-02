02 ноября 2023, 18:22

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за тумана в пятницу

РИА «Новости»
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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за тумана в пятницу, 3 ноября. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

По данным синоптиков утром в Москве местами будет туман.

«Период предупреждения - с 2:00 3 ноября до 10:00 3 ноября», - уточнили на сайте организации.

В Московской области туман продержится с полуночи до 10 утра.

Также москвичей предупредили о гололедице в пятницу.

Риск обледенения дорог возникнет из-за прошедших в городе интенсивных дождей и постепенного похолодания.

Кроме того, ночью Москва побила температурный рекорд 81-летней давности. В полночь в столице на столбиках термометра зафиксировали отметку 13,3 градуса.

Ранее россиянам рассказали о переменчивой погоде этой зимой. Не только в Москве, но и в европейской и азиатской частях страны столбики термометра будут колебаться в значениях около и выше нормы.

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
02 ноября 2023, 17:44
Выставку о «шведской русофобии» открыли в Москве
РИА «Новости»
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Напротив посольства Швеции в Москве открыли выставку под открытым небом, посвященную сотрудничеству королевства с гитлеровской Германией в годы Второй мировой войны и поддержке нацисткой идеалогии. Увидеть ее можно на Мосфильмовской улице, сообщило РИА «Новости».

«Современные проявления в Швеции русофобии, смешанной с неонацизмом, уходят корнями вглубь веков, а вступление страны в НАТО усилит неонацистскую „окраску“ альянса», - сообщило агентство, ссылаясь на научного директора РВИО Михаила Мягкова.

Экспозицию под названием «Краткая история шведской русофобии» развернули на шести стендах. Там представили архивные фото и документы, которые обличают политику «двойных стандартов» и демонстрируют примеры поддержки нацисткой идеологии скандинавским королевством в прошлом и настоящем.

Еще одна фотовыставка под названием «Люди Донбасса» открылась в Одинцове ко Дню народного единства.

Выставки Москва 2023
02 ноября 2023, 14:05
Городские службы Москвы переведут на усиленный режим работы в выходные
ПРесс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
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На этих выходных, с 3 по 6 ноября, городские службы Москвы перейдут на усиленный режим работы. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«В преддверии Дня народного единства все предприятия и компании комплекса городского хозяйства перейдут на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала», - подчеркнул он.

Бирюков добавил, что на службу заступят 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Их оснастят спецтехникой и аварийными источниками электроснабжения.

Кроме этого, в городе установят особый режим соблюдения мер противопожарной безопасности. Особое внимание уделят уборке дорог, пешеходных зон и дворов.

В День народного единства на ВДНХ пройдут тематические экскурсии, организованные Музеем славянской письменности «Слово» и центром «Космонавтика и авиация».

Москва 2023 Петр Бирюков
02 ноября 2023, 14:01
Контейнеры с реагентами установили на московских улицах
Сайт мэра и правительства Москвы
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На московских улицах появились контейнеры с противогололедными средствами. Они нужны для быстрого обрабатывания пешеходных зон в непогоду, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Перед зимнем сезоном в Москве установили больше 6,5 тысячи оранжевых контейнеров высотой примерно в метр с надписью «Противогололедный материал». В них лежит щебень, размер которого варьируется от двух до пяти миллиметров.

Такие баки можно встретить рядом с автобусными остановками, московскими городскими вокзалами, подземными переходами, а также на тротуарах и возле соцобъектов.

Щебень на московских улицах нужен, чтобы во время непогоды коммунальщики смогли оперативно обработать подходы к остановкам общественного транспорта и социальным объектам.

Ранее в Москве промыли больше 1,1 тысячи памятников и монументов. Мероприятия прошли во время подготовки к зимнему сезону при плюсовых температурах.

ЖКХ Дороги Москва 2023 Погода в Москве
02 ноября 2023, 13:56
Газопровод в районах Щукино и Сокол реконструируют в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В столичных районах Щукино и Сокол приступили к реконструкции газопровода. Работы проведут в несколько этапов. Обновление сооружения займется Мосгаз, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Столичные газовики начали работы по замене морально устаревших стальных газопроводов на полиэтиленовые. Обновленный газопровод будет питать жилой сектор, а также промышленные и коммунально-бытовые предприятия районов Сокол и Щукино», - подчеркнули в Мосгазе.

Реконструкцию проведут в несколько этапов с применением современных технологий и материалов. В рамках первого из них специалисты приступили к прокладке полиэтиленового газопровода.

В компании подчеркнули, что реконструкцию газовых сетей низкого давления проведут без отключения потребителей.

Ранее стало известно, что еще 40 сел и деревень газифицировали в Подмосковье по губернаторской программе.

Газ Москва 2023

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