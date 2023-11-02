«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за тумана в пятницу
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за тумана в пятницу, 3 ноября. Об этом сообщил Гидрометцентр России.
По данным синоптиков утром в Москве местами будет туман.
«Период предупреждения - с 2:00 3 ноября до 10:00 3 ноября», - уточнили на сайте организации.
В Московской области туман продержится с полуночи до 10 утра.
Также москвичей предупредили о гололедице в пятницу.
Риск обледенения дорог возникнет из-за прошедших в городе интенсивных дождей и постепенного похолодания.
Кроме того, ночью Москва побила температурный рекорд 81-летней давности. В полночь в столице на столбиках термометра зафиксировали отметку 13,3 градуса.
Ранее россиянам рассказали о переменчивой погоде этой зимой. Не только в Москве, но и в европейской и азиатской частях страны столбики термометра будут колебаться в значениях около и выше нормы.