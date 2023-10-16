«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за ветра

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Предупреждение будет действовать с 9:00 до 21:00 вторника, 17 октября.

Также москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни. В столице продолжат идти дожди, а температура воздуха начнет постепенно снижаться. В пятницу и субботу, 20 и 21 октября, днем будет не выше пяти градусов.

Кроме того, в среду начнется гололедица при осадках, ветре и низких температурах. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столице уже началось предзимье. Кроме того, он порекомендовал автомобилистам переходить с летней резины на зимнюю.

Ранее стало известно, что верхняя одежда сильно подорожала в России. Осенью цены на нее выросли на 25,7%. Стоимость самого дорогого пальто в стране составила полтора миллиона рублей.