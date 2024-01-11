«Желтый» уровень опасности продлили в Москве из-за непогоды

По данным прогностической карты, в Московском регионе до 11:00 13 января будет действовать метеопредупреждение о гололеде.

Также до 21:00 11 января в столице будет актуально метеопредупреждение о ветре , порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. Жителей предупредили о снеге, метели и снежных заносах.

На Москву уже обрушилась метель. Из-за непогоды резко упала видимость - до 300 метров. По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, так проявляет себя один из холодных фронтов.

За прошедшие сутки в Москве выпало пять миллиметров осадков, что составило почти 10% от месячной нормы. После обильного снегопада в столице местами образовались сугробы высотой более 40 сантиметров.