11 января 2024, 12:59

«Желтый» уровень опасности продлили в Москве из-за непогоды

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«Желтый» уровень погодной опасности продлили до субботы. Причиной тому стало предупреждение о гололедице на дорогах и тротуарах, сообщили на сайте Гидрометцентра.

По данным прогностической карты, в Московском регионе до 11:00 13 января будет действовать метеопредупреждение о гололеде.

Также до 21:00 11 января в столице будет актуально метеопредупреждение о ветре , порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. Жителей предупредили о снеге, метели и снежных заносах.

На Москву уже обрушилась метель. Из-за непогоды резко упала видимость - до 300 метров. По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, так проявляет себя один из холодных фронтов.

За прошедшие сутки в Москве выпало пять миллиметров осадков, что составило почти 10% от месячной нормы. После обильного снегопада в столице местами образовались сугробы высотой более 40 сантиметров.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
11 января 2024, 12:36
Видимости никакой. Москву накрыла сильнейшая метель
Телеканал «360»
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На Москву обрушилась метель. Из-за непогоды резко упала видимость, сообщила главный специалист «Метеобюро» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«Даже удивился, голову повернул и еле вижу противоположный дом», - отметил один из пользователей.

За прошедшие сутки в Москве также выпало пять миллиметров осадков, что составило почти 10% от месячной нормы. После обильного снегопада в столице местами образовались сугробы высотой более 40 сантиметров «Усилился ветер, пошел снег, видимость не более 300 метров. Так проявляет себя один из холодных фронтов», - уточнила она.

Вместе с тем жители Москвы снимают непогоду на камеры смартфонов и делятся роликами в сетях.

«Красота, наконец-то зима настоящая. Какая красота! Ух ты, как красиво идет снег», - поделились впечатлениями подписчики Telegram-канала «Новости Москвы».

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
11 января 2024, 12:31
Свыше 3,5 тысячи входных групп подъездов обновили в Москве за год
Freepik
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В Москве обновили более 3,5 тысячи входных групп подъездов по программе капитального ремонта жилого фонда. Об этом сообщил заммэра города Петр Бирюков.

«В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, в рамках которой в 2023 году привели в порядок свыше 3,5 тысячи входных групп подъездов», - рассказал он.

Рабочие заменили входные двери и витражное остекление, отремонтировали козырьки подъездов и обновили напольную плитку. Проведенные работы стали частью программы по восстановлению фасадов зданий в Москве.

Всего в столичную программу капитального ремонта включили свыше 29 тысяч домов, площадь которых превысила 290 миллионов квадратных метров. В них обновят более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, а также заменят около 115 тысяч лифтов.

Кроме того, в Москве с 2015 года отреставрировали около 250 домов в стиле неоклассицизма.

Петр Бирюков Москва
11 января 2024, 12:09
Школьники из 23 регионов России провели новогодние каникулы в Москве
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В новогодние праздники по приглашению мэра в Москве побывали школьники из 23 регионов России. Им представили увлекательную программу по образовательно-туристическому проекту «Город открытий», сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Ежегодно по приглашению мэра Москвы в столицу приезжают около 400 ребят», - уточнил глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Во время зимних каникул дети из многодетных и социально незащищенных семей, участников СВО, а также победители и призеры региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад посмотрели новогодние представления в Кремле и Гостином Дворе. Школьники побывали в Дарвиновском музее, Третьяковской галерее, Музее Победы и парке «Зарядье».

Юных гостей пригласили на Международную выставку-форум «Россия». Экскурсоводы сопроводили их в павильон № 75 с экспозициями всех субъектов России. Подростки смогли узнать о достижениях своих регионов и оценить масштаб всей страны. Больше всего детей заинтересовали интерактивные стенды мегаполисов и нескольких областей.

В общей сложности благодаря проекту «Город открытий» учащиеся побывали более чем на 25 самых интересных площадках столицы.

В новогодние каникулы также москвичи и туристы побывали на фестивалях , катках и спектаклях. Всего праздничные мероприятия посетили 13,3 миллиона человек.

Дети Школьники Новый год Москва 2023
11 января 2024, 11:30
Высота сугробов в Москве превысила 40 сантиметров
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За прошедшие сутки в Москве выпало пять миллиметров осадков, что составило почти 10% от месячной нормы. После обильного снегопада в столице местами образовались сугробы высотой более 40 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Сугробы в Москве выросли на шесть сантиметров!», - отметил он.

Синоптик уточнил, что на ВДНХ зафиксировали высоту снежного покрова в 30 сантиметров, на Балчуге - 28 сантиметров, у МГУ - 35 сантиметров. Самые высокие сугробы образовались в Тушине - 41 сантиметр.

По словам Тишковца, эти показатели превысили норму на пять сантиметров и характерны для третьей декады января.

Аэропорты «Шереметьево» и «Жуковский» в Москве также приготовились к снегопаду. Воздушные гавани будут работать в штатном режиме на фоне непогоды.

Прогноз погоды Снегопад Погода в Москве Москва

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