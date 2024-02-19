Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за гололедицы

Предупреждение о неблагоприятных условиях ввели до 11:00 21 февраля.

На выходных в столицу пришел циклон «Рикса» , который вызвал мокрый снег и небольшое потепление. Однако уже в понедельник в Москве подморозило : новая рабочая неделя началась с незначительного похолодания до -5 градусов.

Оттепель можно ожидать только в конце недели. Погода в будни будет изменчивой, а столбики термометров пойдут вверх со среды и достигнут плюсовых значений.

По словам синоптиков, о наступлении настоящей весны говорить пока рано. В некоторых городах в ближайшее время еще могут наступить двадцатиградусные морозы. Снег в столице сойдет в первой декаде апреля.