«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве

Предупреждение о потенциально опасной погоде будет действовать в столице до 7:00 субботы, 28 октября. По данным синоптиков, в некоторых районах в Москве образуется гололед.

«Период предупреждения - до 7:00 28 октября. Местами гололедица», - сообщили специалисты.

Зима пришла в столицу раньше времени, заявил синоптик Михаил Леус. По его словам, средней датой выпадения первого снега считается 3 ноября. Он также назвали причину аномальной погоды.

Ранее стало известно о том, что шесть сантиметров снега выпало в Москве в ночь на 27 октября. Тем не менее, потепление придет в столицу, но не раньше следующей недели.