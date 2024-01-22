Здание РАН в Москве начали капитально ремонтировать

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Специалисты обновят лицевую часть здания и крышу. Внутри здания отремонтируют помещения зоны Б, общая площадь которых превысила 14 тысяч квадратных метров. Речь идет о блоке руководства и кабинетах инженерных служб.

Работы охватят и стилобатную часть здания, в том числе дождевую канализацию, наружное освещение и гранитное покрытие. Строители сейчас занимаются подготовкой объекта, а также демонтажными работами.

Здания РАН возвели в 70-90 годах в стиле модернизма. С тех времен там не было капитального ремонта.

В здании размещен президиум Российской академии наук. Там есть помещения административного и научно-организационного назначения, столовая, конференц-зал, выставочные галереи, двухъярусный паркинг, а также убежище гражданской обороны.

В Москве также капитально отремонтировали больше 30 зданий , входящих в состав рабочих поселков. Воссоздали кирпичную кладку, привели в порядок фасады и обновили балконы.