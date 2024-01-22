22 января 2024, 14:43

Здание РАН в Москве начали капитально ремонтировать

Freepik
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В Москве в здании Российской академии наук (РАН) начался капитальный ремонт. Закончить все работы планируют в следующем году, сообщил информационный центр столичного правительства.

Специалисты обновят лицевую часть здания и крышу. Внутри здания отремонтируют помещения зоны Б, общая площадь которых превысила 14 тысяч квадратных метров. Речь идет о блоке руководства и кабинетах инженерных служб.

Работы охватят и стилобатную часть здания, в том числе дождевую канализацию, наружное освещение и гранитное покрытие. Строители сейчас занимаются подготовкой объекта, а также демонтажными работами.

Здания РАН возвели в 70-90 годах в стиле модернизма. С тех времен там не было капитального ремонта.

В здании размещен президиум Российской академии наук. Там есть помещения административного и научно-организационного назначения, столовая, конференц-зал, выставочные галереи, двухъярусный паркинг, а также убежище гражданской обороны.

В Москве также капитально отремонтировали больше 30 зданий , входящих в состав рабочих поселков. Воссоздали кирпичную кладку, привели в порядок фасады и обновили балконы.

Ремонтные работы Москва
22 января 2024, 12:47
Зона платной парковки расширилась в Москве
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В Москве расширили зону действия резидентных парковочных разрешений. Так, с 22 января на 50 участках улиц стоянка станет платной для всех, кроме местных жителей. Изменения затронут территории рядом с крупными жилыми комплексами, торговыми и бизнес-центрами, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Кроме того, через месяц еще 31 участок включат в зону действия парковочных разрешений, в том числе около отдельных жилых зданий. Ознакомиться с их адресами можно на едином транспортном сайте.

Благодаря платным парковкам у местных жителей появится преимущество при выборе места рядом с домом, так как машино-места освобождаются быстрее.

Для бесплатного паркинга нужно оформить резидентное разрешение на mos.ru. На получение услуги уйдет не больше шести рабочих дней.

Ранее в Москве начали строить крупный паркинг в составе вокзала «Рассказовка».

Машины Москва
22 января 2024, 11:53
«Будет хорошее потепление». Москвичам пообещали полумартовскую погоду
Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress
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В Москву придет оттепель с небольшими осадками. Температура будет выше климатической нормы практически всю неделю, сообщил «360» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Будет хорошее потепление, уже завтра мы его почувствуем, потому-что с небольшим снегом и порывистым ветром температура повысится до -1…-4 градусов. Это будет не последние повышение на этой неделе», - уточнил он.

По словам синоптика, такой оттепели не было с начала года. Температура в среду и четверг будет выше нуля градусов. Ночью и днем столбики термометра покажут отметки 0… 1 градус. Из-за циклона, который придет в столицу с запада, в четверг и пятницу ожидается снег и мокрый снег.

«Количество осадков может достичь пяти-семи сантиметров за эти два дня. Не слишком много, но снова будет свежий снег», - отметил Шувалов.

Он добавил, что в пятницу произойдет смена барических образований, начнет расти давление и температура упадет до -5 градусов. В субботу и воскресенье похолодает до -4…-9 градусов. На дорогах и тротуарах образуется гололедица.

«Нас ждет четыре-пять дней относительно теплой практически полумартовской погоды», - заключил метеоролог.

В понедельник, 22 января, москвичам пообещали до -8 градусов. В регионе будет облачно, в первой половине дня с прояснениями, без существенных осадков.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
22 января 2024, 11:49
Реконструкцию улиц проведут на западе Москвы
РИА «Новости»
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Реконструкцию улично-дорожной сети проведут в районе Кунцево в Москве. Также там появится новый проезд, сообщили на официальном портале мэра столицы.

Работы пройдут у станции метро «Молодежная» в границах Оршанской и Ярцевской улиц.

«Предусматривается строительство Проектируемого проезда № 6297, реконструкция Ельнинской улицы, а также внутриквартального проезда у дома 40, корпуса 2 по улице Академика Павлова», - уточнил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

По его словам, для пешеходов благоустроят тротуары, оборудуют остановку общественного транспорта на Ельнинской улице, а также создадут парковочные карманы на проезжей части.

Кроме того, за время работ поставят новые светофоры, оснащенные автоматизированной системой управления дорожным движением, а также переделают часть инженерных коммуникаций.

Ранее Москва предоставила свыше 60 гектаров для строительства дублера Калужского шоссе в ТиНАО.

Строительство Дороги Москва
22 января 2024, 11:10
Собянин рассказал о росте числа проектов КРТ в Москве за год
РИА «Новости»
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Число проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве в 2023 году возросло до 228. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Запланировано строительство больше 23 миллионов квадратного метра жилья, из которых не меньше 5,2 миллиона - по программе реновации и для других нужд», - уточнил он.

По словам мэра, площадь участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий составила около 2,7 тысячи гектаров. Ее последовательно приводят в порядок, строят жилые кварталы с социальной инфраструктурой, деловые центры и новые производства.

Собянин добавил, что неиспользуемые и заброшенные территории привлекают девелоперов и предпринимателей. Планируется построить свыше 45 миллионов квадратных метров недвижимости и создать около 675 тысяч новых рабочих мест благодаря реализации проектов КРТ.

Ранее власти Москвы приняли решение о комплексном развитии еще трех территорий на северо-западе столицы.

Строительство Недвижимость Сергей Собянин Москва

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