02 февраля 2024, 15:31

Завод по выпуску жилых модулей появится в Марушкинском в рамках масштабного инвестпроекта

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Роботизированное производство жилых модулей запустят в Новомосковском административном округе в рамках масштабного инвестиционного проекта. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«В поселении Марушкинском инвестор в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта возводит вторую очередь завода группы компаний „МонАрх“. Строительно-монтажные работы выполнены уже на 90%», - рассказал Овчинский.

По его словам, после ввода нового корпуса в эксплуатацию на производстве смогут выпускать 500 тысяч квадратных метров модулей в год. На предприятии появится более двух тысяч рабочих мест. Ожидается, что завод выйдет на полные мощности в третьем квартале текущего года, отметил министр правительства Москвы.

На соседнем земельном участке, также выделенном в рамках МаИП, уже запустили первую очередь, на которой трудятся 500 человек. Благодаря производственным мощностям предприятие выпускает до 100 тысяч квадратных метров изделий ежегодно.

Сотрудники завода собирают сверхкрупногабаритные готовые модули квартиры с отделкой, электропроводкой и водоснабжением. Затем продукцию доставляют на объект, где уже строят здание. Габариты изделия достигают 6,5 на 15,5 метра.

Для возведения первой и второй очередей производства модульного домостроения в рамках МаИП инвестор получил от города 24,8 гектара земли в поселении Марушкинском Новомосковского административного округа. В прошлом году в том же поселении компании выделили еще один участок площадью 5,8 гектара для строительства завода по выпуску фасадных систем и стеклопакетов для крупногабаритных модулей. Площадь объекта составит 6,4 тысячи квадратных метров.

В 2016 году Москва начала предоставлять инвесторам землю без торгов под строительство производств. За время существования программы одобрили реализацию 80 проектов, под которые уже выделили или планируют передать участки общей площадью более 400 гектаров. Например, в городе появятся новые производства стройматериалов, продуктов питания и других товаров.

Поддержкой для инвесторов, снимающей внушительную часть расходов на этапе строительства, стало выделение земельных участков по льготной ставке один рубль в год. Мера стала доступна компаниям в марте 2022 года. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, такой поддержкой воспользовались уже 25 инвесторов.

Промышленность Москва
02 февраля 2024, 11:50
Капремонт прошел в 14 тысячах многоквартирных домов в Москве с 2015 года
Freepik
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С 2015 года в Москве обновили примерно 14 тысяч многоквартирных домов по программе капитального ремонта. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«С 2015 года выполнены работы по ремонту почти в 14 тысячах многоквартирных домов - это практически половина от плана, рассчитанного до 2044 года», - уточнил он.

Заммэра назвал московскую программу капитального ремонта одним из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее включили свыше 29,4 тысячи домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров.

В пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства добавили, что с 2015 года рабочие отремонтировали свыше девяти тысяч фасадов, более восьми тысяч крыш, около 4,5 тысячи подъездов и более чем в 10 тысячах домов заменили инженерные системы.

Кроме того, в 2023 году в Москве завершили капитальный ремонт трех столетних домов.

Петр Бирюков Москва
02 февраля 2024, 11:45
Январь в Москве оказался необычно солнечным
РИА «Новости»
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Январь в Москве был морозным, однако порадовал жителей удивительно ясным небом. Солнце светило в городе 36 часов — на три часа больше нормы, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, особенно ясной погода была 8, 13 и 21 января, когда солнечные лучи баловали москвичей более пяти часов за день. Однако с 14 по 18 января, а также с 23 по 31 января они не смогли пробиться сквозь облака.

Позднякова добавила, что рекорд «самого мрачного» сохранил за собой январь 2021 года с его скромными 10 часами солнечного света. С другой стороны, январь 2010 года остался самым солнечным с 75 часами ясной погоды, что составило впечатляющие 227% от климатической нормы.

Ранее москвичам пообещали теплый и снежный февраль. При этом по осадкам столица перевыполнит норму.

Январь в Москве был морозным, однако порадовал жителей удивительно ясным небом. Солнце светило в городе 36 часов - на три часа больше нормы, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Погода Погода в Москве Москва Татьяна Позднякова
02 февраля 2024, 10:49
Собянин рассказал о продлении Сокольнической линии метро в Москве
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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До конца 2024 года в Москве планируют открыть новую станцию «Потапово» Сокольнической линии метро. О ходе ее строительства рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«К концу года Сокольническая линия метро станет на одну станцию длиннее. „Потапово“ сделает город ближе для тысяч жителей Южного Бутова и Новой Москвы», - отметил он.

«Потапово» возводят на территории поселения Сосенского. Она станет не только новой конечной для красной ветки, но и первой наземной отапливаемой станцией в Москве. Ее спроектировали благодаря технологии информационного моделирования BIM. Сейчас на объекте монтируют металлоконструкции и выполняют отделку.

Протяженность перегона от «Потапово» до «Коммунарки» составила 2,4 километра. Кроме того, рядом возводят участок трассы «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе». Таким образом, новые объекты улучшат транспортное обслуживание жителей Щербинки, поселений Сосенского и Воскресенского.

Также в Москве вышло на финишную прямую возведение станции метро «Генерала Тюленева».

Строительство Метро Сергей Собянин Метро Москвы Москва
02 февраля 2024, 10:32
Москвичам пообещали кратковременный снег и гололедицу в пятницу
РИА «Новости»
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В конце рабочей недели москвичей будут ждать небольшие осадки и гололедица, которые возникнут под влиянием холодного атмосферного фронта. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в ночь на пятницу в городе выпало до двух миллиметров осадков. Днем ожидается переменная облачность с прояснениями, также возможен непродолжительный снегопад. Жителям столицы следует быть внимательными из-за гололедицы на проезжих частях и тротуарах.

Синоптик отметил, что температура днем в Москве будет варьироваться от -1 до 1 градуса и от -3 до 2 градусов по области. К вечеру ожидается небольшое похолодание, столбик термометра может опуститься до -2-4 градусов в городе и до -1-6 - в Подмосковье. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление вырастет до уровня 736 миллиметров ртутного столба, что все еще будет ниже обычных значений.

Накануне в столице прошел ледяной дождь.

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