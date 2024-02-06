«Зарядят снегопады, закружат метели». Циклон «Ольга» обрушится на Москву

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В среду очередной североатлантический циклон «Ольга» рекордные осадки - выпадет до 12 миллиметров или примерно четверть от месячной нормы.

«С полудня зарядят снегопады, закружат метели с ухудшением видимости до 500 метров», - отметил Тишковец.

Он добавил, что грядущие снегопады смогут побить рекорд этого дня 29-летней давности, когда в 1995 году в осадкомеры попало 9,5 миллиметра.

По словам синоптика, снежный покров на метеостанции ВДНХ подрастет на 7-10 сантиметров. Сугробы этой зимой могут впервые достичь полуметровой высоты. Погоду будет сопровождать юго-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, в порывах до 15 метров в секунду.

Столбики термометров покажут отметки -3…- 5 градусов. Предстоящей ночью в столице из-за промежуточного гребня антициклона морозы усилятся до -7…-10 градусов. В Московской области температура воздуха днем составит -2…-7 градусов. В ночные часы похолодает до -7…-12 градусов.

Атмосферное давление упадет до 717 миллиметров ртутного столба и приблизится к рекорду 1995 года. Снегопад будет длиться до середины ночи четверга, заключил Тишковец.

В Москву также придет «сыктывкарский январь» 8 и 9 февраля. Температура будет ниже нормы на шесть-семь градусов.