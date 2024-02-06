«Запал иссяк». Циклон «Ольга» принесет умеренный снег в Москву

«Все уже закончилось. У этого циклона весь запал иссяк. Сегодня не повторится, а вот завтра может юг области задеть следующий циклон. Он, правда, в основном пойдет по черноземным областям, но юг области - Каширу, Серпухов - может задеть и там хороший снег пройдет», - уточнил он.

Метеоролог пояснил, что в среду в Москве пройдет умеренный снег. Затем погода будет изменчива. К концу недели значительно подморозит до -15…-17 градусов.

«Синусоида с потеплениями и похолоданиями будет длиться весь месяц. Снег быстро не растает», - заключил Шувалов.

Ранее синоптики пообещали, что вместе с циклоном «Ольга» в Москву придут обильные осадки. Сугробы вырастут до 10 сантиметров.