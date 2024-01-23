Закругленный дом с колоннами и арками построили по реновации на западе Москвы

«Дом возвели на месте старой пятиэтажки в квартале с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности находится несколько школ и детских садов и станция метро „Филевский парк“, - рассказал он.

Площадь нового здания на Кастанаевской улице составила 11,5 тысячи квадратных метров. В нем обустроили по 17 однокомнатных и трехкомнатных и 71 двухкомнатную квартиры. Кроме того, для жильцов оборудовали подземный паркинг на 52 машины.

На первых этажах появятся коммерческие помещения, а в жилых подъездах создали вестибюли с двумя лифтами, колясочными и комнатами консьержа.

Закругленный дом украсили колонны и арки, а фасады облицевали бетонной плиткой и керамогранитными плитами красного, бежевого и серого цветов. Двор закрыли для машин, а внутри появились детские площадки и зоны отдыха, проезды и тротуары.

Всего в 2024 году планируется ввести около двух миллионов квадратных метров жилья по реновации.