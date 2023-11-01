Заброшенный туберкулезный санаторий выставили на продажу в Москве

На аукционе представят два земельных участка общей площадью более 14,3 гектара и 12 зданий почти на 11 165 квадратных метров. Стартовая цена лота составит 971 миллиона 926 тысяч рублей. Торги пройдут в середине декабря.

Победитель аукциона построит и передаст в собственность Москвы учебно-воспитательный комплекс на 600 мест, из которых 200 будут предназначены для дошкольного, а оставшиеся 400 - для общего образования.

Ранее коммерческое помещение площадью 69 квадратных метров на первом этаже жилого дома выставили на торги в Балашихе.