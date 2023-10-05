Юные москвичи впервые отправятся в киноэкспедицию в Сербию
Школьники из Москвы впервые отправятся в киноэкспедицию в Сербию. Детей ждут мастер-классы, фестиваль и другие мероприятия, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
В столице проведут конкурс видеоконтента на Киностудии имени Горького. В нем смогут участвовать все желающие от 13 до 17 лет самостоятельно или в составе группы до четырех человек. Подать заявку на отбор участников киноэкспедиции в Сербию можно на сайте «Кинокампуса Горького» до 10 октября.
Победители на осенние каникулы отправятся в киноэкспедицию в Сербию. Подросткам расскажут о режиссере Эмире Кустурице, его работе над картиной «Жизнь как чудо». Дети побывают в кинодеревне Дрвенград, которую создали для съемок и прогуляются по Белграду.
Школьники также посетят занятия известных представителей киноиндустрии. Кроме того, на Международном фестивале короткометражного кино Film Front юные москвичи снимут короткометражку на профессиональном оборудовании.
Ранее в Москве стартовал прием заявок на детский чемпионат «Мастерята». Соревнования проведут для школьников первого-восьмого класса.