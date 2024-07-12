«Вызывает трепет». Эксперты о новом пешеходном мосте в центре Москвы

Новый мост для любования городом Строительство уникального объекта началось в марте 2023 года и завершилось на полгода раньше проектного срока. Этому способствовала логистическая операция, проведенная на реке осенью, рассказал Собянин на открытии.

«Пролетное строение массой 235 тонн собрали в Подмосковье и за восемь часов доставили на барже к месту монтажа. Потом развернули поперек и установили на опоры», - сообщил мэр.

Новый мост в длину 58 метров и в ширину восемь метров, он имеет форму изогнутой балки. Конструкцию встроили в уже существующие укрепления берегов.

Собянин отметил, что москвичи и гости города смогут отдохнуть на 36-метровой скамейке, с которой открывается отличный вид. Новый мост связал остров Балчуг с одним из московских пешеходных маршрутов от Воробьевых гор через Парк Горького до Крымской набережной.

«Москва-реку можно смело назвать градообразующей транспортной артерией, так как именно с этой <…> функции начиналось развитие Москвы», - заявила член Экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды, эксперт Комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое России, архитектор Евгения Муринец.

Новый пешеходный маршрут преобразился за последние 12-14 лет, отметила специалист. Обновились локации, которые еще 10 лет назад были обычной проезжей частью, как Крымская набережная. Собянин назвал этот объект в те годы «депрессивным» и совершенно не привлекательным для горожан.

Муринец отметила, что кластеризация стала возможной благодаря пешеходной связке Крымской и Болотной набережных.

«Эти мероприятия являются частью большой концепции городских властей по формированию удобных современных благоустроенных набережных Москвы-реки по обоим ее берегам в границах города, что составляет без малого почти 200 километров», - рассказала архитектор.

Победившая в 2013 году концепция развития территории Москвы-реки отражает философию превращения берегов в парк у воды, самый протяженный во всей Европе, добавила Муринец.

Праздничный мост Основатель архитектурной компании «Прогресс» Петр Анурин приветствует появление в Москве мостов по индивидуальным проектам. В пешеходных мостах есть что-то праздничное, уверен архитектор.

Анурин отметил, что перегруженному парку «Музеон» давно пора «выдохнуть» и продолжить пешеходный маршрут, проходящий от Воробьевых гор в сторону «Красного октября» и Балчуга.

«Изящная картина монтажа пролета моста, который привезли по воде и красиво развернули в проектное положение, уверен, вызывает трепет не только у инженеров, но и у простых прохожих», - подчеркнул эксперт.

По информации Сергея Собянина, в ближайшие годы в Москве планируют построить шесть мостов через городские водные преграды.