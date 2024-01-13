Выступившего против СВО Уминского лишили сана протоиерея
Церковный суд Москвы постановил лишить священнического сана бывшего настоятеля храма Троицы в Хохлах протоиерея Алексия Уминского. Поводом для этого послужил его отказ прочесть молитву о Святой Руси во время литургии, сообщили в пресс-службе Московской епархии Русской Православной церкви (РПЦ).
«Церковный суд Москвы принял решение по делу протоиерея Алексия Уминского», - говорится в публикации.
Представители РПЦ уточнили, что судебный процесс по делу священнослужителя состоялся 13 января. На основании 25-го правила Святых Апостолов Уминского лишили священного сана за нарушение священнической присяги (клятвопреступление).
Судебное решение отправили на подпись патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В епархии добавили, что Уминский на суд не пришел в третий раз, поэтому решение приняли без него.
До этого Уминского отстранили от настоятельства и запретили в служении. В 2022 году он заявлял, что не разделяет поддержку РПЦ СВО.