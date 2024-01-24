Выставку юных художников открыли в Москве

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В Москве завершили монтаж пролетного строения путепровода на участке Южной рокады от улицы Каспийской до 1-го Котляровского переулка. Его длина составила около 65 метров, рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«Сейчас ведется бетонирование пространства между балками пролетного строения путепровода через Кантемировскую улицу, который обеспечит бессветофорную связь между улицей Кошкина и Кавказским бульваром», - уточнил он.

Заммэра добавил, что сооружение станет седьмым путепроводом на первом участке Южной рокады. Еще на двух таких объектах продолжаются монтажные работы, а на другом укладывают асфальт.

Кроме того, для пешеходов возведут три подземных перехода на Кантемировской улице. Также прилегающую территорию благоустроят, озеленят и создадут тротуары.

Ранее в эксплуатацию сдали три путепровода. Дорога основного хода первого участка Южной рокады составит 2,77 километра.

Всего в 2024 году в Москве планируется построить около 100 километров дорог.