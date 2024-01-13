Выставку в честь ученого-эндокринолога Завадовского открыли на ВДНХ в Москве

Посетители узнают о начале научного пути ученого-эндокринолога, академика Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина, основателя и директора Государственного биологического музея имени Тимирязева Бориса Завадовского.

В раннем детстве он заинтересовался естествознанием, а в 1913 году поступил на естественно-историческое отделение физико-математического факультета Московского государственного университета по специальности «Физиология животных». Вместе с тем будущий ученый принял участие в двухлетнем зоологическом практикуме в лаборатории экспериментальной биологии профессора Николая Кольцова при университете Шанявского.

Весной 1919 года Завадовский отправился в научно-учебную экспедицию в заповедник «Аскания-Нова». Там он впервые начал свои эксперименты по изучению функций желез внутренней секреции.

В экспозицию вошла история создания заповедника, его научно-практическая и природоохранная работа.

Москвичи и туристы ходили в музеи ВДНХ на четверть чаще в 2023-м , чем годом раньше. Всего за прошедшие 12 месяцев выставочные павильоны посетили более 2,5 миллиона человек.