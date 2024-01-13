13 января 2024, 10:36

Выставку в честь ученого-эндокринолога Завадовского открыли на ВДНХ в Москве

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

В павильоне № 31 «Геология» на ВДНХ в Москве заработала выставка «Асканию-Нова считаю своим университетом», приуроченная ко дню рождения ученого-эндокринолога Бориса Завадовского. Экспозиция будет работать до 24 марта, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Посетители узнают о начале научного пути ученого-эндокринолога, академика Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина, основателя и директора Государственного биологического музея имени Тимирязева Бориса Завадовского.

В раннем детстве он заинтересовался естествознанием, а в 1913 году поступил на естественно-историческое отделение физико-математического факультета Московского государственного университета по специальности «Физиология животных». Вместе с тем будущий ученый принял участие в двухлетнем зоологическом практикуме в лаборатории экспериментальной биологии профессора Николая Кольцова при университете Шанявского.

Весной 1919 года Завадовский отправился в научно-учебную экспедицию в заповедник «Аскания-Нова». Там он впервые начал свои эксперименты по изучению функций желез внутренней секреции.

В экспозицию вошла история создания заповедника, его научно-практическая и природоохранная работа.

Москвичи и туристы ходили в музеи ВДНХ на четверть чаще в 2023-м , чем годом раньше. Всего за прошедшие 12 месяцев выставочные павильоны посетили более 2,5 миллиона человек.

Выставки ВДНХ Москва
13 января 2024, 11:29
Итоги модернизации системы здравоохранения за 2023 год подвели в Москве
Читайте нас в: Google Новости
В Москве за прошлый год открыли четыре флагманских центра и провели первый этап программы обновления амбулаторного звена. Шесть клиник перевели практически полностью на цифровой формат работы, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В 2023 году заработали медучреждения нового формата в четырех стационарах - при ГКБ имени Вересаева, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ГКБ № 15 имени Филатова и ГКБ имени Боткина. Сейчас создают флагманы при больнице Буянова и № 1 Пирогова.

Новый стандарт экстренной помощи и открытие флагманских центров при больницах позволил на 25% увеличить количество проводимых экстренных хирургических операций. Центры оснащены гибридными операционными, в которых проводят одновременно несколько хирургических вмешательств.

Нейросети помогли медикам изучить результаты 11 миллионов лучевых исследований за три года. Рентгенологи с помощью ИИ выявляют на медснимках заболевания по 29 клиническим направлениям. Это позволило повысить скорость и точность лучевой диагностики.

В поликлиниках установили современное оборудование, обустроили комфортные зоны ожидания и сделали удобную навигацию. Расширили штат врачей наиболее востребованных специальностей. Второй этап модернизации амбулаторного звена в столице завершат к концу 2025-го. В программу вошли еще 140 поликлиник. Во многих из них приступили к ремонту.

Детско-взрослая поликлиника также появится на юго-востоке Москвы. В здании обустроят травматологические пункты и отделение стоматологии.

Здравоохранение Больницы Поликлиники Медицина Москва
13 января 2024, 10:03
Более 10 тысяч раз воспользовались маршрутами «Узнай Москву» в новогодние праздники
Читайте нас в: Google Новости
Несмотря на морозную погоду, жители и гости мегаполиса активно гуляли. Чаще всего в проекте «Узнай Москву» они выбирали маршруты — «Путешествие в Рождество», по сталинским высоткам и по местам съемок кинофильма «Москва слезам не верит», сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Раздел «Маршруты» в проекте «Узнай Москву» в новогодние праздники ежегодно набирает популярность. В первые дни зимних каникул в 2024 году прогулками по Москве интересовались свыше 10 тысяч раз, отметили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Самый посещаемый маршрут - «Путешествие в Рождество» - представляет собой праздничную экскурсию по площадкам одноименного фестиваля в 50 минут. За это время посетителям предлагается пройтись от Театральной площади до парящего моста в парке «Зарядье», посмотреть на 11-метровый новогодний шар, расположенный напротив Большого театра и другие новогодние инсталляции.

Второй по востребованности маршрут посвящен истории сталинских высоток. Экскурсия состоит из просмотра семи легендарных зданий - символов советской эпохи, а также знакомства с историей их строительства и увлекательными нюансами о каждом доме.

Замыкает тройку лидеров маршрут по местам съемок фильма «Москва слезам не верит». Москвичи и туристы смогут узнать интересные факты о зданиях и площадях из киноленты Владимира Меньшова.

Около 52 тысяч человек также побывали в обновленном павильоне «Макет Москвы». Среди посетителей были гости из более чем 20 стран.

Несмотря на морозную погоду, жители и гости мегаполиса активно гуляли. Чаще всего в проекте «Узнай Москву» они выбирали маршруты - «Путешествие в Рождество», по сталинским высоткам и по местам съемок кинофильма «Москва слезам не верит», сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Праздники Экскурсии Новый год Москва
13 января 2024, 09:36
Итоги внедрения ИИ в жизнь города за 10 лет подвели в Москве
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Последнее десятилетие в Москве активно применяют технологии на базе искусственного интеллекта. Власти поддерживают развитие разработок и внедряют лучшие из них, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Технологии ИИ применяют в Москве в таких сферах, как здравоохранение, образование, транспортная отрасль, экономика и городские услуги.

Одним из первых решений на основе нейросети в 2014 году стал голосовой помощник городского контакт-центра. Он самостоятельно обрабатывает примерно 50% всех поступающих звонков. За это время бот принял больше 115 миллионов обращений.

Сейчас голосового помощника можно встретить на 10 горячих линиях общегородского контакт-центра. Помимо предоставления справочной информации ИИ способен принять показания счетчиков воды и электричества, а также уточнить, когда будут готовы документы. Бот оформляет заявку на вызов мастера, дает консультации по госуслугам, ЖКХ и транспорту.

Благодаря внедрению ИИ получить ответы на интересующие вопросы можно без оператора, а также с ботом москвичи быстрее стали получать услуги или консультации.

В Москве ученые также выпустили первое руководство по разработке и тестированию нейросети в медицине. Его будут изучать студенты-медики и тестировщики программного обеспечения на основе технологии ИИ.

Здравоохранение Искусственный интеллект Технологии Москва
13 января 2024, 09:27
«Московская техническая школа» открыла программу «Инженерия наноматериалов»
Читайте нас в: Google Новости
«Московская техническая школа» (МТШ) запустила новую образовательную программу «Инженерия наноматериалов» в рамках направления «Микроэлектроника и фотоника». Ее разработали совместно с Национальным исследовательским университетом МИЭТ, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что использование наноматериалов перспективно не только в микроэлектронике, но в других отраслях науки и техники. Они обладают уникальными свойствами, что дает возможности для создания энергоэффективных, быстрых и компактных электронных устройств, а также способствует разработке перспективных решений.

«Программа „Московской технической школы“ позволит инженерам сформировать необходимый набор профессиональных компетенций для выполнения нового вида деятельности в области материаловедения, технологии наноматериалов и приборных структур на их основе», - подчеркнул Овчинский.

Участники программы научатся разрабатывать технологии получения наноматериалов и наноструктур, определять их химические, физические и механические свойства, оценивать структуру и фазовый состав. Они также освоят главные способы автоматизации технологических операций и измерительных процессов, научатся выбирать программное и прикладное обеспечение для выполнения поставленных задач.

Очно-дистанционная программа рассчитана на 250 академических часов. Слушатели получат диплом о переподготовке с присвоением квалификации «инженер-технолог».

Проректор по научной работе МИЭТ, директор Института перспективных материалов и технологий Сергей Гаврилов рассказал, что российские предприятия микроэлектроники зафиксировали нехватку квалифицированных сотрудников. Кадровый вопрос становится все более актуальным в связи с поставленной правительством РФ задачей по созданию независимой от зарубежных компаний электронной компонентной базы.

«Дополнительная профессиональная образовательная программа переподготовки, которую мы запустили совместно с МТШ, позволяет подготовить технологов микроэлектронного производства, приближая нас к решению поставленной задачи», - отметил Гаврилов.

«Московская технологическая школа» - проект московского правительства, созданный в 2021 году. За время работы там подготовили более 2,1 тысячи инженеров.

Для сотрудников предприятий предусмотрели свыше 140 программ повышения квалификации, а также открыли восемь общих направлений: «Беспилотный транспорт», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Робототехника и сенсорика», «Промышленный дизайн», «Технологии связи», «Передовые химические технологии», а также четыре специальных: «Бережливое производство», «Охрана труда», «Промышленные практики» и «Технологии пищевой промышленности».

Промышленность Технологии Москва

Новости по теме