Выставку «Россия» на ВДНХ за три месяца работы посетили шесть миллионов гостей

В подарок гости получили поездку в Салехард на День оленевода. Во время главного праздника народов Крайнего Севера для семьи Дмитрия Ершова проведут церемонию пересечения Полярного круга и вручат именные сертификаты полярников.

В Москву семья переехала четыре года назад из Красноярского края и Хакасии. Сам Дмитрий - уроженец Забайкальского края. Неожиданному подарку в виде поездки он обрадовался.

«Мы даже не предполагали, что станем уникальными посетителями. У нас в планах было приехать на выставку несколько раз. Спасибо большое за такой теплый прием - это очень приятно, что мы поедем в новый регион», - заявил Ершов.

Шестимиллионный посетитель посетил экспозицию в особый день, отметила генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» Наталья Виртуозова.

Она напомнила, что выставка-форум начала работать ровно три месяца назад и за этот срок число посетителей выросло до шести миллионов.

«Всем наши гостям огромное спасибо. Ямал - очень гостеприимный регион», - добавила Виртуозова.

В ходе поездки Дмитрий Ершов и его семья посмотрят на гонки оленьих упряжек и увидят показ национальной одежды, попробуют местные блюда и узнают о красотах Арктики.

«День оленевода считался профессиональным праздником, который подводил итог зимы для кочевников, но сейчас это настоящий фестиваль, на котором вы увидите совершенно другой Ямал», - поделилась заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяна Бучкова.

Очередной миллион посетителей выставка-форум «Россия» преодолела менее чем за месяц. Пятимиллионный гость пришел на ВДНХ 17 января. Им стала школьница из Курганской области, которая получила сертификат на поездку в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.