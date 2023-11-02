Выставку о «шведской русофобии» открыли в Москве

Контейнеры с реагентами установили на московских улицах

На московских улицах появились контейнеры с противогололедными средствами. Они нужны для быстрого обрабатывания пешеходных зон в непогоду, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Перед зимнем сезоном в Москве установили больше 6,5 тысячи оранжевых контейнеров высотой примерно в метр с надписью «Противогололедный материал». В них лежит щебень, размер которого варьируется от двух до пяти миллиметров.

Такие баки можно встретить рядом с автобусными остановками, московскими городскими вокзалами, подземными переходами, а также на тротуарах и возле соцобъектов.

Щебень на московских улицах нужен, чтобы во время непогоды коммунальщики смогли оперативно обработать подходы к остановкам общественного транспорта и социальным объектам.

Ранее в Москве промыли больше 1,1 тысячи памятников и монументов. Мероприятия прошли во время подготовки к зимнему сезону при плюсовых температурах.