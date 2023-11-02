Выставку о «шведской русофобии» открыли в Москве
Напротив посольства Швеции в Москве открыли выставку под открытым небом, посвященную сотрудничеству королевства с гитлеровской Германией в годы Второй мировой войны и поддержке нацисткой идеалогии. Увидеть ее можно на Мосфильмовской улице, сообщило РИА «Новости».
«Современные проявления в Швеции русофобии, смешанной с неонацизмом, уходят корнями вглубь веков, а вступление страны в НАТО усилит неонацистскую „окраску“ альянса», - сообщило агентство, ссылаясь на научного директора РВИО Михаила Мягкова.
Экспозицию под названием «Краткая история шведской русофобии» развернули на шести стендах. Там представили архивные фото и документы, которые обличают политику «двойных стандартов» и демонстрируют примеры поддержки нацисткой идеологии скандинавским королевством в прошлом и настоящем.
Еще одна фотовыставка под названием «Люди Донбасса» открылась в Одинцове ко Дню народного единства.