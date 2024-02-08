08 февраля 2024, 10:33

Выставку-форум «Россия» в Москве могут продлить до 8 июля

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Международную выставку-форум «Россия», расположенную на ВДНХ в Москве, решили продлить до 8 июля. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

«Значимым событием лета станет то, что продляется международная выставка-форум „Россия“ до 8 июля», - сказал он.

Древаль отметил, что благодаря увеличенным срокам проведения выставки ее посетят больше людей, которые не успели приехать туда раньше. Также он указал на новые возможности летнего формата, включая открытое пространство, спортивные, культурные события и парады. Общество «Знание» подготовило множество идей.

«Не все из них мы еще детально проработали, потому что продление было предложено президентом совсем недавно. Проект действительно получился, и жалко было бы „терять“ летний период, когда можно с таким удовольствием погулять по ВДНХ», - добавил Древаль.

Выставку-форум «Россия» открыли в ноябре 2023 года. Ее планировали провести до 12 апреля 2024-го. Как уточнило РИА «Новости», официального подтверждения о продлении выставки «Россия» на ВДНХ пока нет.

Международная выставка-форум «Россия» понравилась 90% посетителей. Об этом стало известно из результатов исследования ВШЭ и ЭИСИ.

Выставки ВДНХ Выставка-форум «Россия» Москва
08 февраля 2024, 11:06
Прирост свежевыпавшего снега в Москве превысил 60% от месячной нормы
Читайте нас в: Google Новости
За полтора дня в Москве прирост свежевыпавшего снега превысил 60% месячной нормы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.


«С 7 по 8 февраля в отдельных районах столицы прирост свежевыпавшего снега составил до 18-23 сантиметров. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме», - сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он уточнил, что 150 тысяч коммунальщиков активно очищают от снега дороги, тротуары, дворы, крыши жилых зданий. Для уборки снега задействовали 14 тысяч спецмашин, а также привлекли дополнительные силы и технику городских инженерных компаний.

С особым вниманием дворники подходят к уборке снега на пешеходных зонах, тротуарах и остановках. Весь день специалисты будут очищать от снега и наледи скатные кровли многоэтажек и выступающих элементов фасадов зданий. Места, где проводятся работы, огородили лентами и спецзаграждениями.

Бирюков отметил, что в 11:00 стартует механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

На смену снегопадам в Москву пришло похолодание. Температура воздуха 8 февраля опустится ниже климатической нормы на пять-шесть градусов.

Снегопад Погода в Москве Петр Бирюков Москва
08 февраля 2024, 10:13
Пятая часть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
На протяжении всей первой недели февраля Москву засыпало снегом. За прошлые 24 часа выпала пятая часть месячной нормы осадков, сообщила метеоролог, Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«С начала месяца в Москве выпало 50% месячной нормы осадков. Только за сутки 7 февраля сумма осадков на ВДНХ составила 8,9 миллиметра, или 20% от нормы», - уточнила она.

Синоптик отметила, что сугробы в столице подросли в среднем на 12 сантиметров. Всего с начала зимы в мегаполисе выпало 172 сантиметра снега. Такие показатели превысили норму холодного сезона примерно на 9%.

Позднякова добавила, что москвичей ждет еще почти два месяца со снежными осадками.

На смену снегопадам в Москву пришло похолодание. Температура воздуха 8 февраля опустится ниже климатической нормы на пять-шесть градусов.

Прогноз погоды Снегопад Погода в Москве Москва Татьяна Позднякова
08 февраля 2024, 10:07
Ефимов: Инвестпортал Москвы посетили свыше 22 млн раз с момента запуска
Читайте нас в: Google Новости
Инвестиционный портал Москвы, начавший работу в 2014 году, с момента запуска посетили более 22 миллионов раз. Каждый день на площадку заходят около девяти тысяч уникальных пользователей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что Инвестпортал столицы начал работу как платформа для эффективного онлайн-взаимодействия жителей и представителей бизнеса с городскими структурами.

«Здесь они могут найти подробную информацию о реализуемых в столице инвестиционных проектах, мерах поддержки промышленности, налоговых режимах и льготах. За время работы на портале зафиксировали более 22 миллионов визитов. Каждый день его посещают около девяти тысяч уникальных пользователей, количество зарегистрированных личных кабинетов превышает 111 тысяч», - рассказал Ефимов.

На базе портала запустили инвестиционную карту города, позволяющую в реальном времени найти актуальные лоты на городских торгах, узнать, какие участки и помещения предоставляют для создания и развития промышленных производств, в том числе на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». На карте отмечены площадки для бизнеса с подробными данными о возводящихся вблизи деловых и социальных объектах и транспортной инфраструктуре.

Посетители портала могут воспользоваться не только инвесткартой, но и другими сервисами. Цифровые инструменты позволяют заполнить заявку на субсидию и льготный займ, направить на рассмотрение инвестпроект или концессионную инициативу, записаться на осмотр выставленной на торги городской недвижимости и подобрать меры поддержки, перечислил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Кроме того, при помощи портала можно обратиться в центр поддержки промышленности, подобрать образовательную программу в „Московской технической школе“ и подать заявку на помощь в расширении экспортной деятельности», - уточнил он.

В столичном департаменте информационных технологий сообщили, что в прошлом году цифровые возможности Инвестиционного портала Москвы заметно доработали и расширили.

Непрерывное развитие сервисов портала позволяет ему сохранять статус одного из наиболее востребованных специализированных ресурсов для инвесторов и предпринимателей.

Благодаря появлению на инвесткарте новых информационных и аналитических слоев увеличилось число онлайн-инструментов, позволяющих оценить потенциал той или иной площадки, просчитать экономическую эффективности и транспортную доступности проекта. Кроме того, расширение функциональных возможностей в разделе «Имущество от города» помогло сделать удобнее подбор недвижимости по площади, локации и другим важным критериям.

На Инвестиционном портале Москвы можно получить полную информацию о мерах поддержки, в том числе для промышленных предприятий, а также налоговых режимах и льготах. Платформа помогает инвесторам сократить время при поиске площадки под открытие или развитие производства. Также пользователи получают возможность оценить и предварительно рассчитать эффективность будущего бизнеса. Ресурс открывает канал прямой коммуникации с правительством Москвы, что, в свою очередь, позволяет городу оперативно реагировать на запросы предпринимателей и инвесторов.

Развитие онлайн-сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика».

Экономика Москва
08 февраля 2024, 10:01
Москвичи смогут узнать о доступности онлайн-голосования на выборах президента
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
На mos.ru запустили сервис проверки доступных способов голосования на выборах президента России. С его помощью москвичи смогут узнать, можно ли отдать свой голос в онлайн формате, через терминал на любом участке или только на избирательном участке, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Сервис доступен для авторизованных пользователей сайта mos.ru. В блоке сервиса проверки доступа к онлайн-голосованию необходимо нажать кнопку «Получить информацию». После этого система сообщит о способах голосования, которыми можно воспользоваться на выборах президента.

В случае недоступности удобного варианта голосования сервис подскажет, как это исправить. Это может произойти из-за того, что в аккаунте нет необходимой информации, включая паспортных данных или СНИЛС. Если все сведения внесены правильно, но нужный способ голосования недоступен, нужно написать в техподдержку.

Отдать свой голос на участках по месту регистрации или прикрепления можно независимо от уровня учетной записи и результатов ее проверки. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.

Кандидат в президенты России Владимир Путин также призвал доверенных лиц наладить обратную связь с людьми. Он также предложил им сформировать важные аспекты в работе на дальнейшую перспективу.

Выборы президента РФ Москва

Новости по теме