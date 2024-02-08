Выставку-форум «Россия» в Москве могут продлить до 8 июля

«Значимым событием лета станет то, что продляется международная выставка-форум „Россия“ до 8 июля», - сказал он.

Древаль отметил, что благодаря увеличенным срокам проведения выставки ее посетят больше людей, которые не успели приехать туда раньше. Также он указал на новые возможности летнего формата, включая открытое пространство, спортивные, культурные события и парады. Общество «Знание» подготовило множество идей.

«Не все из них мы еще детально проработали, потому что продление было предложено президентом совсем недавно. Проект действительно получился, и жалко было бы „терять“ летний период, когда можно с таким удовольствием погулять по ВДНХ», - добавил Древаль.

Выставку-форум «Россия» открыли в ноябре 2023 года. Ее планировали провести до 12 апреля 2024-го. Как уточнило РИА «Новости», официального подтверждения о продлении выставки «Россия» на ВДНХ пока нет.

Международная выставка-форум «Россия» понравилась 90% посетителей. Об этом стало известно из результатов исследования ВШЭ и ЭИСИ.