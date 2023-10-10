Выставка «Московская промышленность глазами детей» открылась на Страстном бульваре в Москве

10 октября 2023, 07:28
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Фотовыставку «Московская промышленность глазами детей» в рамках месяца столичной промышленности открыли на Страстном бульваре. Для экспозиции дети сотрудников столичных фабрик и заводов подготовили более 100 рисунков, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

На выставке на Страстном бульваре темами работ стали полеты в космос, встречи с пришельцами, роботов и котят в качестве сотрудников. Дети изобразили яркие здания необычной формы и представили многие другие рисунки о действующих промпредприятиях города.

Он обратил внимание, что промышленность столицы активно развивается: старые предприятия модернизируют, появляются новые высокотехнологичные, компактные и чистые производства.

«На предприятиях устанавливают роботизированные системы, которые заменяют людей на опасных и сложных участках, применяют искусственный интеллект для ускорения и улучшения производственных процессов», - напомнил Овчинский.

Фотопроект, по его словам, покажет, как видят современную московскую промышленность дети, чьи родители работают на городских фабриках и заводах.

«В выставке приняли участие свыше 20 московских промпредприятий, дети разных возрастов подготовили более 100 рисунков и показали, какой разнообразной может быть индустриальная Москва», - подчеркнул Овчинский.

Среди участвующих в экспозиции предприятий - производители вентиляционного оборудования «Галвент», кабельной продукции «Москабельмет» и «Спецкабель», систем управления движением поездов «Элтеза», аккумуляторов «Тайтэн Пауэр Солюшн». К выставке также присоединились предприятия легкой промышленности - например, PinkBus, машиностроительной отрасли - ММЗ «Авангард» - и многие другие.

Гендиректор ООО НПП «Спецкабель» Алексей Ушаков отметил, что на заводе работают семьями.

«Зачастую дети сотрудников приходят трудоустраиваться на предприятие сразу после окончания вуза или средне-специального учебного заведения, а знакомство с будущим местом работы начинается еще раньше», - сказал он.

Ушаков добавил, что выставка рисунков стала небольшим, а у кого-то, возможно, первым погружением в профессию.

«Думая над будущим рисунком, взрослые могут рассказать о продукции, которую они производят, показать фотографии реальных цехов», - заключил гендиректор ООО НПП «Спецкабель».

Познакомиться с работами можно будет до 31 октября.

Фотовыставки о работе столичных предприятий проводят в рамках проекта «Открой#Моспром» с 2019 года. За это время организовали более 30 подобных экспозиций.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об активностях, которые пройдут в городе в течение месяца, приуроченного ко Дню московской промышленности. Его учредили в 2017 году для поддержки столичных производителей и отмечают 7 октября: в этот день в 2015 году приняли закон «О промышленной политике города Москвы».

Выставки Дети Промышленность
Цветники в Москве начали готовить к зиме
23 октября 2023, 12:48
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Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по подготовке столичных цветников к зиме. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, эти работы помогут многолетникам благополучно пережить период холодов. Специалисты организуют подкормку растений удобрениями, а позже обработают от болезней и вредителей. На заключительном этапе клумбы задекорируют разноцветной древесной щепой.

«Тематические клумбы на главных городских магистралях оформят в виде национальных узоров и сказочных образов», - рассказал Бирюков.

Кроме того, на клумбах Северного речного вокзала разместят геометрические фигуры в синем, желтом и красном цветах. В Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице появятся яркие орнаменты.

Ранее стало известно о том, что консервация фонтанов на Поклонной горе началась в Москве.

ЖКХ Москва 2023 Петр Бирюков
Москвичам пообещали десятисантиметровые сугробы в конце рабочей недели
23 октября 2023, 12:40
РИА «Новости»
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В Москве в ближайшую пятницу ожидается снегопад. Десятисантиметровые сугробы будут лежать на улицах уже в конце недели, сообщил «360» синоптик Александр Шувалов.

По его словам, понедельник будет хмурым и облачным, хотя теплым.

«Температура повысилась уже до пяти-семи градусов в столице, и это еще не предел. Сегодня днем может быть и до 10 градусов тепла», - отметил Шувалов.

Однако уже во вторник погода резко изменится.

«Понедельник станет последним теплым днем октября, а дальше нагрянет зима», - сказал синоптик.

Он уточнил, что во вторник в Москве и области будет 1-4 градуса тепла. В среду в Подмосковье вернутся заморозки. В четверг и пятницу большая часть дня температура будет минусовой. В пятницу же похолодание накроет столицу на два дня.

При этом синоптик подчеркнул, что снег будет лежать несколько дней. По некоторым предварительным прогнозам, в столицу придут морозы до -10 градусов.

«Снега будет много», - заключил Шувалов.

Ранее москвичам пообещали до 8 градусов и дожди в понедельник.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
Более миллиона газовых плит проверили в Москве с начала года
23 октября 2023, 11:47
РИА «Новости»
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Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проверили более 1,2 миллиона газовых плит в квартирах. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«За январь–сентябрь оценили состояние более 1,2 млн газовых плит, что составляет почти 70% от общего числа», - отметил Бирюков.

Он добавил, что коммунальщики продолжают плановое техобслуживание газифицированного жилого фонда столицы. Информацию о датах и времени проведения проверок можно узнать заранее на информационных стендах в подъездах и дворах.

Ранее стало известно о том, что Подмосковье первым в России перешло на цифровой формат приемки газопроводов. Согласование документов и приемка объекта стали проходить через одно приложение.

ЖКХ Москва 2023 Петр Бирюков
Фасады церкви Вознесения Господня начали реставрировать в Москве
23 октября 2023, 11:42
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве приступили к реставрации фасадов церкви Вознесения Господня. Работы планируют завершить в 2024 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что во время работ реставраторы приведут в порядок цоколь, галерею и шатер храма. Также элементы из белого камня очистят от повреждений, обработают защитными составами и примут дополнительные меры. Кроме этого, благоустроят и территорию вокруг здания.

«Это первая каменная шатровая церковь в стране, построенная по заказу князя Василия III - отца Ивана Грозного. На момент возведения храм в Коломенском был самым высоким зданием на Руси», - отметил Собянин.

Церковь Вознесения господня - уникальное произведение искусства, соединившее в себе элементы русского зодчества, готики и ренессанса. Она входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее Собянин сообщил, что также в Москве отреставрируют церковь всех святых в Красносельском районе. Храм возвели по проекту архитектора Александра Никифорова в 1887–1891 годах.

Реставрация Сергей Собянин Москва 2023

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