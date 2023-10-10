Выставка «Московская промышленность глазами детей» открылась на Страстном бульваре в Москве

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На выставке на Страстном бульваре темами работ стали полеты в космос, встречи с пришельцами, роботов и котят в качестве сотрудников. Дети изобразили яркие здания необычной формы и представили многие другие рисунки о действующих промпредприятиях города.

Он обратил внимание, что промышленность столицы активно развивается: старые предприятия модернизируют, появляются новые высокотехнологичные, компактные и чистые производства.

«На предприятиях устанавливают роботизированные системы, которые заменяют людей на опасных и сложных участках, применяют искусственный интеллект для ускорения и улучшения производственных процессов», - напомнил Овчинский.

Фотопроект, по его словам, покажет, как видят современную московскую промышленность дети, чьи родители работают на городских фабриках и заводах.

«В выставке приняли участие свыше 20 московских промпредприятий, дети разных возрастов подготовили более 100 рисунков и показали, какой разнообразной может быть индустриальная Москва», - подчеркнул Овчинский.

Среди участвующих в экспозиции предприятий - производители вентиляционного оборудования «Галвент», кабельной продукции «Москабельмет» и «Спецкабель», систем управления движением поездов «Элтеза», аккумуляторов «Тайтэн Пауэр Солюшн». К выставке также присоединились предприятия легкой промышленности - например, PinkBus, машиностроительной отрасли - ММЗ «Авангард» - и многие другие.

Гендиректор ООО НПП «Спецкабель» Алексей Ушаков отметил, что на заводе работают семьями.

«Зачастую дети сотрудников приходят трудоустраиваться на предприятие сразу после окончания вуза или средне-специального учебного заведения, а знакомство с будущим местом работы начинается еще раньше», - сказал он.

Ушаков добавил, что выставка рисунков стала небольшим, а у кого-то, возможно, первым погружением в профессию.

«Думая над будущим рисунком, взрослые могут рассказать о продукции, которую они производят, показать фотографии реальных цехов», - заключил гендиректор ООО НПП «Спецкабель».

Познакомиться с работами можно будет до 31 октября.

Фотовыставки о работе столичных предприятий проводят в рамках проекта «Открой#Моспром» с 2019 года. За это время организовали более 30 подобных экспозиций.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об активностях, которые пройдут в городе в течение месяца, приуроченного ко Дню московской промышленности. Его учредили в 2017 году для поддержки столичных производителей и отмечают 7 октября: в этот день в 2015 году приняли закон «О промышленной политике города Москвы».